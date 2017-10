CFK declaró por el pacto con Irán: negó la acusación y apuntó contra el juez Bonadio

La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner fue indagada en la causa en la que se investiga el pacto con Irán que se firmó durante su gestión. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la flamante senadora electa negó las acusaciones -está imputada por encubrimiento- y apuntó contra el juez de la causa, Claudio Bonadio, quien participó de la audiencia.

CFK presentó un escrito y realizó una exposición. No respondió preguntas. Ingresó a Comodoro Py a las 9:56 y el acto procesal terminó cerca de las 11:30. Antes de irse, habló en una tarima que -según contó- montaron "los compañeros del gremio de la construcción". La aplaudieron los "leales" Héctor Recalde, Axel Kicillof, Martín Sabbatella, Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli, entre otros.

Durante la indagatoria, la líder de Unidad Ciudadana dijo que "Bonadio había sido apartado de la causa de encubrimiento" y denunciado por el fiscal Alberto Nisman. "Esta causa tiene un contenido político y está vinculada a la actual situación del país", reiteró en varias oportunidades.

Testigos de la declaración relataron un detalle llamativo: Cristina Kirchner pidió un vaso de vidrio "grueso" porque le tiene miedo a los finitos. "Por favor, tiene que ser de vidrio grueso", insistió. Le ofrecieron agua, pero ella tenía su propia botellita, de la marca Glaciar.

Las frases más importantes de la indagatoria:

– Niego terminantemente mi participación en ningún hecho criminal. Si el hecho criminal que está caracterizado como tal por este juzgado es el que se me acaba de leer, debo decirle que es el disparate más grande que escuche mi vida.

– Se reseñó como hecho criminal la firma de un acuerdo internacional entre dos países, en este caso la República Argentina y la República islámica de Irán. Éste acto jurídico complejo no solo se realizó en el marco de lo que prevé la Constitución Nacional, sino también en el marco de las disposiciones de la carta de San Francisco, carta orgánica de las Naciones Unidas a la que los países signatarios estamos obligados a respetar a lo que hacia la resolución pacífica de los conflictos.

– En cuanto al hecho que se caracteriza como criminal, cuando se dice que el objetivo era normalizar las relaciones entre ambos países, debo notificar a este juzgado que en términos diplomáticos y derecho internacional,las relaciones nunca se interrumpieron, manteniéndose las embajadas abiertas y por lo tanto no pudo haber un objetivo de normalizar las relaciones, ya que la relación es en términos de diplomacia eran normales.

– Por otra parte debo también informar a este jugado que normalizar las relaciones entre los países que forman parte de Naciones Unidas, nunca puede ser un objetivo criminal.No existen relaciones anormales entre los países. Por lo tanto, no hubo ningún acuerdo entre ambos países para normalizar relaciones, porque ya eran normales en términos jurídicos y de derecho internacional. El objetivo del acuerdo celebrado entre ambos países era lograr que los acusados por el juez argentino, en el caso de terrorismo internacional de la Amia, se le pueda tomar declaración indagatoria ya que había sido solicitada por el nuevo juez de la causa, creo que en el año 2006 si mal no recuerdo. Y en virtud de que por disposiciones internas de ambos países impedían hacerlo se necesitaba tal cual lo marca el artículo 2 y 33 de la carta orgánica de Naciones Unidas llegar a un acuerdo entre ambos países. Todo ello en razón de que la República Islámica de Irán, al igual que la República Federativa del Brasil por ejemplo, prohíbe la extradición de connacionales y en el orden jurídico argentino está prohibido el juicio penal en ausencia. A partir del año 2007 se comienza pedir la cooperación de la República islámica de Irán en Naciones Unidas tal como lo hizo en la última asamblea este año la vicepresidenta de la República Argentina, a los efectos de lograr que los acusados presten declaración en juicio.

– En este marco, ante la negativa de la República islamica de Irán que no respondía los pedidos de cooperación se propuso en una dos oportunidades en Naciones Unidas, la realización de un juicio en un tercer país como el caso Lockerbie. Aclaro que hago esta referencia porque me fue leído que eso constituye una variación de posiciones. Este acuerdo que además se hizo en el marco de lo que dispone la carta orgánica de Naciones Unidas constituye un acto no judiciable, de lo que denominé al principio de mi declaración como un acto jurídico complejo, ya que requiere la participación del Congreso de la Nación para que pueda existir como tal. Por lo cual considero que lo que se me leyó, además de un gran disparate, constituye un hecho de persecución política, con la paradoja de que el que me cita hay esta declaración indagatoria fue separado de la causa de encubrimiento de Amia.

– Hoy se está llevando acabo en estos tribunales de Comodoro Py el alegato de los fiscales en la verdadera causa de encubrimiento con nula cobertura mediática y que tiene como acusadores a quienes fueron presidente de la República, titular de la SIDE, juez de la causa, titular de de la DAIA, al comisario la policía Federal que tuvo una participación activa en la investigación del atentado, entre otros, todos esos funcionarios al momento del atentado y durante varios años después. Se mencionó también como antecedente de este atentado, el perpetrado contra la embajada de Israel en el año 1992 y precisamente el juez de esta causa era funcionario del gobierno durante el año 1992, subsecretario de Legal y Técnico del doctor Carlos Corach y que asumiera como juez federal en Comodoro Py días antes del atentado.

– Voy a omitir detalles de otra cosa que son de público y notorio conocimiento sobre la designación del juez de esta causa, por una elemental cuestión de respeto y decoro.

– Por otra parte dicha denuncia de encubrimiento fue efectuada por el fiscal Nisman, quien volvió en el año 2010 a denunciar al doctor Bonadío esta vez como miembro de una asociación entre Carlos Corach y su hijo y el comisario Palacios para separarlo de la causa AMIA y también para poder atentar contra su vida y la de su familia, causa esta que sigue estando en trámite en estos mismos tribunales de Comodoro Py . El fiscal mismo pidió inclusive que se acreditara una visita del doctor Bonadío al comisario Palacios, detenido en prisión por la causa de las escuchas ilegales en la que estaba procesado el entonces jefe de gobierno de la ciudad hoy presidente de República Argentina.

– Debo agregar que como legisladora primero como presidenta después, siempre tuve como una misión a cumplir el esclarecimiento este terrible atentado. Formé parte de la comisión bicameral sobre sobre ambos atentados y fui la única legisladora que en el año 2001 denuncié las irregularidades de la investigación llevada por el juez Galeano que culminaron con su destitución y por el cual hoy está sometido a juicio oral por encubrimiento. Creo además que estamos ante una nueva maniobra de encubrimiento, porque es tan disparatada la acusación, es tan paradójico quien la realiza y en el marco político e institucional en que hoy vive el país, que me hace pensar que estamos ante una nueva maniobra de encubrimiento a 23 años de la intentado. Amén de la persecución política que es de público y notorio. Por lo tanto reitero que se trata de un hecho no solo no judiciable , sino que no puede ser tomado de otra manera que el acuerdo celebrado para lograr tomar declaración a los acusados. Hoy 26 de octubre del año 2017, han transcurrido 11 años desde la acusación del doctor Canicoba Corral y 23 años del atentado, la causa está paralizada y hoy no hay un solo responsable del atentado en términos de condena.

– Quiero a los efectos de Ilustrar sobre la necesidad de lograr un acuerdo de cooperación judicial para tomar declaración a los acusados, recordar el episodio que tuvo lugar cuando Interpol procedió a detener a uno de los acusados por los jueces Galeano y Canicoba Corral, quien fuera embajador iraní en Argentina y que finalmente fuera liberado por la justicia inglesa, por considerar insuficiente la documentación aportada por el juez Galeano desde la Argentina para mantener la presión del ex embajador. Esto finalizó con la liberación de Soleimanpour y las costas a cargo de la Argentina del incidente judicial londinense.

La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 9:56, cuatro minutos antes de la hora a la que había sido citada por el juez Bonadio. Había salido de su casa de Recoleta a las 9:40. No respondió preguntas de los periodistas que la esperaban. Se limitó a saludar a algunos militantes e ingresó al automóvil blanco en el que se trasladó durante la campaña electoral.

Según la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán se creó una herramienta jurídica para intentar encubrir a los cinco ciudadanos iraníes imputados por el ataque a la AMIA.

El magistrado busca determinar si hubo un plan delictivo llevado adelante por funcionarios del Gobierno kirchnerista para permitir a los imputados iraníes eludir la investigación por el ataque terrorista ocurrido en 1994 a partir del acuerdo firmado entre su Gobierno y el régimen islámico de Mahmud Amedinejad.

La ex mandataria fue la última en declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, quien además concentra varias causas contra la líder de Unidad Ciudadana, su familia y allegados por presuntos hechos de corrupción.