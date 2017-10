Volvieron la audiencia imputativa del ex jefe policial Rodriguez

Después de dos suspensiones, hoy se iba a realizar la audiencia imputativa al ex jefe de la policía Adrián Rodriguez, llevada adelante por el fiscal Roberto Apullán. La audiencia ya había sido suspendida el 12 de octubre pasado cuando Rodríguez quedó en libertad sujeto al proceso. Por entonces su abogado particular alegó la falta de "condiciones físicas y psicológicas" para someterse al acto judicial.

En las primeras horas de la mañana, por LT10 Romeo Diaz Duarte dijo que su defendido respondería todas las preguntas. Minutos después, en diáolgo con la prensa, contó que fueron notificados de la suspensión de la audiencia, por tercera vez. Los motivos tendrían que ver con la restructuración de la fiscalía y la creación de la nueva unidad Delitos Complejos, de la cual el fiscal Apullán no formaría parte.

Diaz Duarte remarcó que Rodriguez tiene interés en prestar su declaración. Sobre las tres suspensiones opinó que si bien "son vicisitudes del oficio, es poco habitual".

Por su parte, el fiscal Roberto Apullán dijo que canceló la audiencia por la mencionada reestructuración. Sobre las suspensiones opinó que "los fiscales no hacen análisis políticos".

El fiscal regional Carlos Arietti expresó que "ténicamente no hubo una audiencia, porque no hubo convocatoria porque el fiscal no estaba a cargo".

La causa

El lunes 11 de septiembre, 200 agentes policiales de la URI fueron llamados a declarar como testigos en la causa de horas extras y hasta el momento no había detenidos.

Rodríguez fue el primer detenido en el marco de esa investigación y se estima que tuvo que ver con el testimonio brindado por los policías que prestaron testimonio.

Las denuncias, que dieron inicio a la causa, se realizaron entre 2015 y 2016 por irregularidades contables que fueron detectadas e investigadas como delitos a la administración pública.

Falsificación de documento público, defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos son tres figuras delictivas sobre las cuales se sustenta la causa.