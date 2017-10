Los cruces entre arte, ciencia y tecnología en el Museo Rosa Galisteo

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura, invita al seminario “Fase: diálogos contemporáneos entre arte, ciencia y tecnología” que impartirá Jazmín Adler este jueves 26 de octubre, de 16:30 a 20 horas, en las instalaciones del museo (4 de Enero 1510, Santa Fe).

Está orientado a estudiantes y docentes de arte, así como al público interesado en la temática. La participación es gratuita con inscripción previa, registrando los datos en el formulario alojado la página web del museo www.museorosagalisteo.gob.ar

El evento se enmarca en la Plataforma Rosa Futura, iniciativa del museo provincial.

DIÁLOGOS TRANSDISCIPLINARIOS

“Encuentro Fase” es un espacio investigación, exhibición y debate en torno al cruce entre arte, ciencia y tecnología, a través de la participación de artistas, colectivos independientes y entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. El mismo cuenta con la organización de Jazmín Adler, Marcela Andino, Marcelo Marzoni, Patricia Moreira y Silvana Spadaccini.

Jazmín Adler, invitada por Rosa Futura para dictar el seminario, advierte que “las poéticas tecnológicas indudablemente forman parte del campo del arte contemporáneo, aunque de manera frecuente sus respectivos circuitos han discurrido por caminos separados”. En este sentido, el seminario trazará un panorama sobre los diálogos contemporáneos entre arte, ciencia y tecnología, partiendo del análisis de una serie de obras que sugieren relaciones multifacéticas con el ámbito tecno-científico.

Durante el seminario se expondrán algunos de los proyectos participantes de “Encuentro Fase”, los cuales se inscriben en un panorama que contempla diversas manifestaciones artísticas: instalaciones sonoras, esculturas robóticas, videoinstalaciones interactivas, bioarte, animación y videojuegos, entre otras. Además, será una oportunidad para conversar sobre los ejes curatoriales de Fase 9: Intervenciones y Recorridos, que tendrá lugar entre el 17 y el 26 de noviembre de este año en distintas sedes de la ciudad de Buenos Aires.

Jazmín Adler es Licenciada en Artes (UBA) y Doctoranda en Teoría Comparada de las Artes de la Universidad Tres de Febrero (Untref). Miembro del colectivo Ludión: exploratorio latinoamericano de poéticas/políticas tecnológicas (Facultad de Ciencias Sociales - UBA). Docente de historia, teoría y estética de las artes electrónicas en Untref y la Universidad Maimónides. Durante los últimos años ha publicado sus investigaciones en libros y revistas especializados, como Artnodes: Journal on Art, Science and Technology y Media-N: Journal of the New Media Caucus. Asimismo ha trabajado en la curaduría de diversas muestras de artes electrónicas en museos, galerías y ferias de arte contemporáneo, entre las cuales se encuentran Tecnopoéticas (Museo de Arte Contemporáneo, Santa Fe), Mecánicas de pensamiento: obras en proceso (Museo Castagnino, Rosario), Visceral (Panal, Buenos Aires y Museo de Bellas Artes, Bahía Blanca), Sincronías en abismo (Buenos Aires Photo 2015), Gabriel Rud/Colonias (Espacio Pla, Buenos Aires) y Oscilante (Buenos Aires Photo 2016). Desde 2014 integra el equipo curatorial de Encuentro Fase – Arte + Ciencia + Tecnología.

PLATAFORMA ROSA FUTURA

El Museo Rosa Galisteo lleva adelante la Plataforma Rosa Futura, un espacio que vincula arte, ciencia y tecnología, proponiendo ejes curatoriales y acciones que abren el diálogo con artistas, académicos y tecnólogos generando así un campo para la investigación, creación y formación en torno al arte sonoro, interfases para la práctica artística, audiovisual experimental entre otros.

Esta primera edición de actividades ha sido curada y coordinada por la artista visual Carla Tortul. Para más información se puede visitar la página web del museo www.museorosagalisteo.gob.ar

