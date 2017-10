La Cámara confirmó el procesamiento de Cordera por sus polémicas declaraciones

El músico Gustavo Cordera quedó al borde del juicio luego de que la Cámara Federal porteña confirmara este lunes el procesamiento por "incitación a la violencia colectiva" a raíz de sus polémicas declaraciones durante una charla con alumnos en una escuela de periodismo. Al músico podría caberle una pena de hasta seis años de prisión.

La justicia consideró que Cordera cometió un delito y lo procesó por haber incitado a la violencia cuando en esa charla el músico

dijo que hay mujeres "que necesitan" ser violadas.

El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara que confirmó la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien además había embargado al músico por la suma de 500 mil pesos.

Cordera, al hacer su descargo explicó que usó la "provocación" para despertar interés en la charla y pidió su sobreseimiento, lo que fue rechazado por el juez.

"Hay mujeres que necesitan porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mi no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que si les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado. Sus palabras provocaron indignación y repudio.

Ante la justicia dijo que lo sacaron de contexto y que intentó provocar que los alumnos intervinieran en el debate.

Cordera explicó que se lo invitó a una "charla informal" y que intentó ser "provocativo" para despertar el interés de los alumnos, para que intervengan en el debate.

Luego de esa charla, Cordera recibió dos denuncias, una del Consejo Nacional de las Mujeres de Presidencia de la Nación y otra del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que lo acusaron por discriminación e incitación a la violencia.

Para la justicia los dichos de Cordera, frente a un público y además frente a una cámara, en los cuales incita a violar a aquellas mujeres 'histéricas', dichos en un contexto, "pone a las mujeres en una posición en el que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual".

Los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero remarcaron que el músico tuvo una actitud de “descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas".