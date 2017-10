SE CONFIRMÓ EL PROCESAMIENTO DE GUSTAVO CORDERA

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del músico Gustavo Cordera por el delito de "incitación a la violencia colectivo" por sus declaraciones realizadas en agosto del año durante una charla con alumnos de periodismo en la que aseguró que "algunas mujeres merecen ser violadas".

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan para tener sexo ser violadas, porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa, y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos", dijo Cordera en aquella oportunidad.

Cordera, que con este fallo queda al borde del juicio oral, había sido condenado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en abril pasado quien además había sido embargado por la suma de 500 mil pesos, fallo que fue confirmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero tras la apelación del acusado.

Las declaraciones del ex vocalista de la Bersuit, se difundieron luego de que un estudiante de la institución las difundiera a través de las redes sociales.

