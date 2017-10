RUGBY: BOFFELLI, NOMINADO A REVELACIÓN DEL AÑO

Dentro de un flojo año para los Pumas, una de las mejores noticias fue el fantástico nivel de Emiliano Boffelli. El back surgido en Duendes había sufrido una grave lesión en la rodilla en mayo del 2016, cuando había aparecido con grandes actuaciones en Jaguares. Se recuperó, regresó a fines del año pasado y en esta temporada fue uno de los mejores argentinos, tanto en la franquicia del Super Rugby como en los Pumas.

El jugador de 22 años, que puede jugar tanto de wing como de fullback, se destaca por su potencia, su velocidad, su estupendo juego aéreo y su potente pegada, que le sirvió al seleccionado para transformar penales desde atrás de mitad de cancha en puntos casi seguros. Este lunes, World Rugby premió a Boffelli nominándolo para recibir el premio a la revelación del año.

En la terna lo acompañan Rieko Ioane, el wing de 22 años que se ganó un puesto como titular en los All Blacks, relegando a Julian Savea, y el centro francés Damian Penaud, cuyo gran nivel en Clermont lo llevó a debutar en junio en su seleccionado. El ganador se conocerá el próximo 26 de noviembre, en la gala de World Rugby en Montecarlo.

