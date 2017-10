LAMMENS CONTÓ QUE BAUZA LE BAJÓ EL PULGAR A ALARIO EN SAN LORENZO

Lucas Alario es uno de los grandes delanteros que ha dado el fútbol argentino en los últimos años. Desde sus comienzos en Colón de Santa Fe, hubo varios los equipos que posaron sus ojos en él, pero fue finalmente River -por pedido de Marcelo Gallardo- el club que lo compró y que le permitió dar el salto a Europa.

Este viernes, el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, contó que el actual futbolista del Bayer Leverkusen de Alemania estuvo en sus planes cuando aún se desempeñaba en "El Sabalero". Sin embargo, por decisión de Edgardo Bauza, el joven no llegó a ponerse la camiseta del "Ciclón".

"Jugamos con Colón y le ganamos 1-0. Yo entro al vestuario y le digo al 'Patón' que me gustó el 9 de ellos y él me contesta 'no, no'", recordó Lammens sobre aquella charla con por el entonces DT de San Lorenzo.

(Nicolás Stulberg)

"Cuando vi que lo vendieron por 24 millones de dólares me quería matar", agregó el dirigente, en alusión a la cláusula de rescisión que el Bayer Leverkusen pagó a River para llevarse a Alario. Y, en diálogo con "Un buen momento" por Radio La Red, reveló que le recriminó a Bauza por haber convocado al delantero cuando estaba al frente de la selección argentina.

Es difícil saber qué habría pasado si Bauza le hubiese dado luz verde a la contratación de Alario en San Lorenzo. Lo que sí es seguro es que sus realidades hoy son muy distintas a las de aquel entonces: el futbolista da sus primeros pasos en el fútbol de Viejo Continente, mientras que el DT se dará el lujo de participar de un Mundial con la selección de Arabia Saudita.