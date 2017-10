EL ENCUENTRO ENTRE MESSI Y MARADONA

Este lunes, en The London Palladiu, se celebrará la ceremonia de los premios The Best, donde se distinguirá al mejor jugador, a la mejor jugadora y a el/la mejor entrenador/a del año, tanto en fútbol masculino como en femenino. Además, se premiará al mejor arquero del mundo, al mejor gol del año, a la mejor hinchada y se elegirá al once ideal.

LA IMAGEN DEL DÍA#CentralFOX | El abrazo entre Maradona y Messi en la ceremonia de "The Best". pic.twitter.com/TWD9JZwBeq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 23 de octubre de 2017





Lionel Messi es uno de los nominados, junto a Cristiano Ronaldo y Neymar, para recibir el premio al mejor futbolista del año. El rosarino llegó al teatro para la ceremonia y se encontró con Diego Maradona (quien lo dirigió en la Selección en el Mundial 2010). El Diego, de buena relación con la FIFA y que participará en la entrega de premios, protagonizó un afectuoso saludo con el rosarino. Luego se quedaron charlando un rato junto a sus parejas (Antonela Roccuzzo y Rocío Oliva). Las imágenes: