Lifschitz reconoció la victoria de Cambiemos en diputados

El candidato a diputado por el Frente Progresista Cívico y Social reconoció hace instantes la derrota de la lista de la que encabeza por sobre la de Cambiemos, liderada por el radical Albor Cantard, quien todavía no habló.

Antes, el gobernador Miguel Lifschitz había hablado y también había reconocido el triunfo de la lista que encabeza Cantard y felicitó al Presidente Mauricio Macri por la victoria en la provincia.

No obstante, con estos números el actual ministro de la Producción entraría como diputado nacional en el Congreso en la renovación de diciembre.

“Desde mañana vamos a trabajar por una Argentina más democrática”, dijo Contigiani y saludó “a los que me votaron y a los que no me votaron”.

“Vamos a contribuir a una Argentina sin confrontación, que salga del blanco y negro y la polarización”, agregó.