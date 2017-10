CHILE, SIN MUNDIAL: EL DESAFÍO DE RECONSTRUIR EL PRESTIGIO

Sin el conformismo típico de la cultura derrotista con la que se había criado y la que tantos años le costó soltar, Chile sufre más que nunca haber quedado fuera de la Copa del Mundo del 2018. Al dejar atrás sus traumas pasados y por acostumbrarse al éxito, el impacto es mayúsculo. La impensada frustración ha llegado en tiempos de la 'Generación Dorada', la que logró consagrarse bicampeona de América. Por más que la devoción por este grupo de jugadores –como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel, entre otros– sea perpetua, a los hinchas de La Roja les resulta inevitable calificar el resultado final de las Eliminatorias como un fracaso. Acostumbrados a la nueva versión de su combinado nacional, que evolucionó en un elenco ofensivo, protagonista y efectivo, no esperaban tener que ver el Mundial de Rusia desde afuera.

Bajo este contexto, la selección chilena se prepara para el deja vu menos deseado: sobrevivir a un año sin Mundial. Tras irse con la frente en alto en las Copas del Mundo 2010 y 2014, no ha conseguido el boleto para viajar a Rusia el próximo año. Las últimas veces que se había quedado sin pasaje fueron en las ediciones de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, épocas en las que la clasificación era tomada como una utopía y la desilusión era más aceptada. En esta ocasión, La Roja encarará el 2018 como una potencia caída en desgracia, que apostará a una restauración paulatina y buscará conservar su reputación.

Un rival de élite para los amistosos

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) creen que es el momento de una reestructuración y, tras la salida del entrenador argentino Juan Antonio Pizzi, la directiva no planea sustituirlo de inmediato. Desde la cúpula dirigencial de la ANFP confirmaron que no habrá prisa en la elección del nuevo estratega. Por lo pronto, al quedar acéfala, La Roja se tomará un largo descanso y no jugará amistosos en la fecha FIFA de noviembre. A pesar de ser muy solicitada, todo indica que no tendrá actividad hasta marzo del próximo año. "Será un año y medio muy duro para una selección que se había acostumbrado a estar constantemente en competencia. Veo que el camino viene complicado", explicó el ex futbolista Rafael Olarra, quien jugó en La Roja en épocas de ausencia mundialista, en diálogo con Infobae.



El ex defensor, quien representó a Chile en amistosos jugados en 2006, cuando su país no clasificó al Mundial, considera que La Roja será muy solicitada por otros países si logra mantener su plantilla intacta: "Nuestra selección se ha posicionado en una esfera muy importante. Chile va a ser un buen rival, un oponente competitivo, siempre y cuando encuentre un técnico que ordene la casa y mantenga a las grandes estrellas. Está dentro de las 10 mejores del mundo y eso le va a permitir codearse con selecciones importantes, muchas que van a querer prepararse de la mejor manera para el Mundial."

Chile jugó cinco amistosos antes de disputarse el Mundial 2006 y Olarra fue parte de los duelos ante Suecia y Costa de Marfil, quienes eligieron a La Roja porque iban a compartir grupo con Paraguay y la Argentina, respectivamente. Es probable que después de concretarse el sorteo para el Mundial de Rusia 2018, La Roja sea el rival más buscado por los equipos que tengan que enfrentar a elencos sudamericanos. Su nivel de exigencia será un gran atractivo para los conjuntos que quieran llegar de la mejor forma a la cita mundialista.

Estrellas entre los escombros

El nivel del equipo dependerá mucho de cómo prosiga la temporada de los integrantes de la 'Generación Dorada' del fútbol chileno, quienes no han podido evitar el derrumbe y afrontarán su época más oscura. Muchos se plantearon el adiós y hubo aroma a fin de ciclo, pero todo indica que Alexis, Vidal y compañía seguirán firmes en La Roja. De todas formas, la eliminación ha golpeado duro a los máximos exponentes de la mejor camada en la historia chilena, quienes ya transitaban una campaña con poco brillo.

Alexis Sánchez, por ejemplo, ha perdido terreno en el Arsenal, donde Wenger apunta a la rotación constante. El atacante tocopillano no ha tenido rodaje en su club desde la debacle chilena en Brasil. Esta temporada, el Niño Maravilla ha jugado sólo el 38,8% de los minutos del equipo. Muy poca acción para una figura de su talla. Irse al Manchester City y reencontrarse con Pep Guardiola sería la salida más viable para reencontrarse con su mejor versión. Arturo Vidal, por su parte, tampoco atraviesa un gran momento. Pese a ser una estrella y conocer a Jupp Heynckes de su época como jugador del Bayer Leverkusen, tiene mucha competencia en la plantilla del Bayern Munich, donde lucha por un lugar con Thiago Alcántara, Sebastian Rudy y Corentin Tolisso. Hasta el momento, el Rey Arturo ha disputado la mitad de los minutos: 585 de 1.170 posibles.

En cuanto al resto, Claudio Bravo ha perdido el puesto en el Manchester City con el brasileño Ederson y solamente ha jugado 45 minutos en todo el año. Gary Medel ha disputado sólo un tercio de los partidos en el Besiktas turco. Eduardo Vargas recaló en el fútbol mexicano, mucho menos competitivo que el europeo. Y Gonzalo Jara, Jean Beausejour y Jorge Valdivia compiten en la desmejorada liga doméstica.

"El golpe anímico para lo jugadores ha sido fuerte, ya desde las derrotas con Paraguay y Bolivia. Deben aprovechar este tiempo para descansar, ya que no han tenido vacaciones por la cantidad de torneos que tuvieron con la selección. Tienen que tomarlo con tranquilidad y concentrarse en sus clubes", agrega Rafael Olarra, quien mira con optimismo hacia el futuro de un grupo de futbolistas que luchará por no desprestigiarse y mantenerse en la élite hasta que su selección vuelva a competir.

Defender el prestigio en 2019 y apuntar al Mundial 2022

Será un proceso lento para salir a flote. El primer paso consiste en conseguir un estratega capaz de unir a un vestuario dividido tras los escándalos extradeportivos que estallaron después de la caída en San Pablo, con las publicaciones de la esposa de Bravo y las explosivas revelaciones de la prensa chilena en base a antiguas charlas con Jorge Sampaoli. Han sonado varios nombres como reemplazo de Pizzi. "Se habló de Berizzo, Martino y hasta el propio Gareca. Pero Arturo Salah (presidente de la ANFP) quiere contratar a Manuel Pellegrini, quien aún tiene contrato en China y deben esperarlo", reveló el periodista Javier Rios, de El Gráfico de Chile, a Infobae.

Antes de embarcarse en la clasificación para el próximo mundial que se realizará en Qatar en 2022, Chile tendrá que poner la mira en la Copa América de Brasil 2019. El certamen en el que defiende su bicampeonato es en julio, tres meses antes del inicio de las Eliminatorias. No obstante, la 'Generación Dorada' sufrirá el paso del tiempo. Los porteros Claudio Bravo y Johnny Herrera, por ejemplo, cumplirán 36 y 38 años en 2019, mientras que llegarán con 38 y 40 a la Copa del Mundo qatarí. Arturo Vidal cumplirá 32 antes del certamen de Brasil y llegará con 34 años a la próxima cita mundialista. Otros jugadores como Alexis Sánchez, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas van a llegar a próxima Copa América con un promedio de 30 años, mientras que tendrán entre 31 y 33 años en el siguiente Mundial.

No hay indicios de recambio para los ganadores de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, quienes hace pocos meses dieron batalla a la poderosa Alemania en la final de la Copa Confederaciones. Atrás quedará una década gloriosa de Chile, con cinco años de fútbol de alta intensidad. Por delante hay una posibilidad de reconstruir a su equipo temible desde los cimientos de una camada que, más allá de su aprendizaje futbolístico, destacó porque cultivó un competitividad monstruosa e impactó al mundo con su mentalidad ganadora.