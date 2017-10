LAS CLASES DE SAMPAOLI: 13 DEFINICIONES TÁCTICAS

Afuera, a unos pocos metros del enjambre mediático que espera por Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa, Pablo Aimar y Diego Placente arengan a un grupo de pibes de entre 14 y 17 años con ropa de la Selección mientras realizan un loco. "Toquen, muevanse. Perder la pelota significa correr más", se escucha del cuerpo técnico juvenil que se para casi adentro del círculo futbolero que diagraman los jóvenes.

Adentro, Sampaoli no arenga, ni grita. Pero también transmite el fútbol. Hombros encogidos, manos unidas debajo del escritorio, mirada perdida en el piso. El hombrecito le hace honor al apodo que ganó en Perú. La inmensidad de la escena devora su figura. Parece derretirse en su asiento. Hasta que abre la boca y explica el fútbol que quiere. La postura no se modifica, con sus palabras alcanza. Responde todo pero marca una diferencia dialéctica invisible entre las preguntas. Se extiende cuando habla de tácticas y estrategias. Acota cuando la consulta es sobre lo aledaño.

No hay miradas cómplices, ni guiños para el amiguismo. No hay sonrisas, ni cambios de ritmo en su discurso. Hay fútbol. Infobae escuchó con atención su conferencia de prensa en el predio de Ezeiza y separó con atención las frases que hablan de sus ideas dentro del campo.

1– La sociedad Messi-Dybala

"Vamos a tratar de luchar para que el mejor jugador del mundo tenga un jugador tan importante en su club como es Dybala. Que pueda complementarse en determinado lugar del campo. No lo veo tan difícil en relación a las capacidades que tiene cada uno y que para mí pueden ocupar lugares de manera natural y no tan estructurado. Para mí en el fútbol, a veces, cuando uno quiere estructurar el talento se equivoca. Acá hay que liberarse. Tratar de que estos jugadores puedan desarrollar que no se superpongan. Después, que puedan jugar buenos jugadores en cualquier lugar del campo es lo más normal".



2– El aporte de Lionel Messi

"Estoy convencido de que ante Ecuador, a través de un funcionamiento, logramos liberar a Leo para que tenga la posibilidad de expresarse sin la obligación de ser la persona que nos iba a llevar a la Copa del Mundo. El equipo hizo un gran partido y Leo aportó lo que siempre aporta en su club: el rasgo de mejor jugador del mundo que te da la posibilidad de concretar lo que a alguno quizás se le complica más".

3– El rol de Sergio Agüero

"Tuvimos la posibilidad de analizar a Sergio en su club jugando un poquito atrás de Gabriel Jesús, lo que nos da la chance de tener a un jugador que se pueda asociar con Leo (Messi) y no tenga que ser el jugador terminante en la definición. También lo vemos como 9 porque lo ha sido siempre y tiene la característica de que dentro del área es un jugador muy goleador. Es un centrodelantero de élite que se ha podido sostener en el tiempo en uno de los equipos más importantes del mundo".

4– El funcionamiento a lograr para Rusia 2018

"Quiero armar un grupo de futbolistas que tenga en claro cuál va a ser su obligación colectiva, que va a ser protagonizar cada momento del juego. A través de esa idea, que es lo principal a desarrollar, debemos tener los entrenamientos adecuados para que suceda".

5– Ganar como un deber impuesto

"En el fútbol, se ha generado que ganar es un deber. El juego indica que no siempre ganás. Y, como es un deber, cada vez que perdés todo el mundo descree. Se hace muy difícil. Esta Selección tiene que funcionar como un equipo más allá de los rasgos de nombre propio".

6– Los sistemas de juego y su deformación

"Es difícil ver cómo se desarrolla un sistema. El 4-4-2 ó 4-3-3 se va deformando todo el tiempo. El fútbol tiene que ver con eso: con la composición y descomposición de líneas. El fútbol se está descomponiendo todo el tiempo para atacar y se tiene que volver a componer para defender. Nosotros tenemos que tener en claro que vamos a atacar con seis y a defender con cuatro. Los cuatro que defiendan, podrán hacerlo tres y uno o cuatro a lo ancho. Será de acuerdo a lo que proponga el rival y dónde los tengas de alejados para tomarlos sin ser contragolpeados".

7– Las características de los jugadores en una línea de cuatro defensores

"Cuando uno tiene una línea de cuatro con cuatro centrales, ya sabe que eso es totalmente para no sorprender por los costados. Porque, indudablemente, esos jugadores no tienen otra función que no sea defensiva".

8– El dilema entre salir jugando o no

"Podés salir por abajo o saltar líneas y salir de otra manera. Es una cultura futbolística salir jugando, pero no podés establecer una forma de salir o una forma de jugar. Tenés que saber que sos un equipo de ataque que tenés que encontrar las variables necesarias y después tenés que volver a una estructura defensiva para no ser contragolpeado".

9– La resistencia del equipo a un sistema

"No sé si les da lo mismo (jugar con línea de 3 ó 4). Lo importante es que lo puedan desarrollar porque yo no les consulto. Trato de inducirlos a que se sientan lo más cómodos posibles. Nosotros no vamos a ser un equipo establecido para atacar. Si vos estableces cómo atacar, no atacás".

10– La importancia de la defensa en ataque para evitar la contra

"La descomposición de la línea de ataque genera que esa descomposición deba ser protegida con una línea anterior que neutralice la posibilidad de que después de tu ataque surja un ataque rival. La recomposición en segundos tiene que estar muy marcada por los jugadores de la línea anterior. Por eso, las pautas de cómo vas a defender en campo rival las van a establecer los (futbolistas) alejados o los que están esperando la transición".

11– La posición de los cuatro que defienden

"No puedo establecer que los cuatro que vayan a esperar las transiciones estén como si fuera una línea de cuatro. Si están los dos centrodelanteros rivales con mis dos centrales, ahí merecen estar tres jugadores".

12– Desestructurar el ataque

"Nosotros pensamos mucho en el arco rival, más que en el propio. Es muy importante que las estructuras se vayan rompiendo. No se puede atacar estructurado, no hay talento. Porque se establece algo que en la cancha debe decidir el jugador".

13– La dificultad para encontrar laterales puros de su gusto

"Por la forma que tenemos, cuando hablamos de laterales, hablamos de agentes totalmente ofensivos. Jugar con línea de cuatro es, normalmente, estar siempre con tres. El estereotipo de lateral clásico que se acerca mucho más a lo que yo siento –como Zanetti o el Negro Ibarra– no está, entonces tenemos que buscar otra fórmula que nos permita poner a los mejores jugadores del momento y relacionarlos para que convivan en otro espacio que no es el suyo".