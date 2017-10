ADIÓS A LAS TERNAS ARBITRALES: CON EL VAR, AHORA SERÁN SIETE

La primera vez que le preguntaron al brasileño Wilson Seneme si los árbitros sudamericanos estaban preparados para el uso de la tecnología, el hombre respondió en forma tajante: "No". Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, pidió realizar dos seminarios con expertos internacionales para una veintena de jueces sudamericanos. Sólo así, creía Seneme, podía concientizar a sus colegas de las ventajas del Arbitraje Asistido por Video (en inglés, VAR).

Pasaron los dos seminarios, una licitación internacional y una inversión de US$ 850 mil que pagaron a medias la FIFA y la Conmebol. Hay 20 árbitros habilitados para ocupar la cabina de asistencia de video, que además ya son internacionales, por lo que pueden desempeñar tanto la función de árbitro principal como la de asistente de video. Y la Conmebol habló con la FIFA para ser la primera confederación internacional en introducir el sistema, que estará en etapa de experimentación durante los partidos finales de las Copas Libertadores y Sudamericana. En marzo del año próximo, la FIFA evaluará los resultados de esta fase, que serán compilados por una universidad belga. Lo más probable es que el Consejo de la FIFA acepte la introducción del VAR para el Mundial de Rusia.

El VAR del fútbol es muy diferente al del tenis o el del rugby. Por empezar, en las canchas sudamericanas sólo se utilizará en jugadas decisivas. En esa instancia, y si hubiese un claro error en la decisión arbitral, el VAR analiza la jugada por su cuenta y recomienda la revisión del hecho. Entonces, el árbitro puede optar por aceptar (o no) la sugerencia del VAR. En caso afirmativo, hará la típica señal de la TV. A partir de entonces, el tiempo destinado a resolver la jugada será recuperado al final. El árbitro tiene dos posibles resoluciones: quedarse con la sugerencia del VAR o ver la jugada en los monitores, para lo cual se desplazará a la cabina del VAR, que estará construida entre los dos bancos de suplentes.

No todas las jugadas son de VAR. La Conmebol sigue un protocolo específico de cuatro situaciones de juego: goles (verificación de offside, infracción o pelota fuera del campo en la jugada previa), penales, incidentes de tarjeta roja (se excluyen los de segunda amarilla, porque entonces habría que revisar también la primera amonestación) y confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado).

El VAR, sin embargo, no hubiera podido hacer nada con el ya famoso insulto de Lionel Messi a Emerson de Carvalho, el árbitro asistente del partido entre Argentina y Chile, jugado en el Monumental. "No sirve para lectura de labios", respondió Seneme ante la consulta de la nacion. En rigor, no es que no sirve, sino que el protocolo que promueve la FIFA prohíbe su utilización para descifrar un insulto.

"No queremos cambiar el perfil del árbitro, sino potenciarlo", aclaró Seneme. Los árbitros siguen siendo las autoridades máximas de los partidos. Y pueden optar por dirigir sin aceptar ninguna de las revisiones que le proponga el VAR. "Queremos un árbitro profesional y no autoritario", argumentó Seneme. Por esa razón, capacitó a los árbitros en Paraguay: para que dejen de lado el orgullo y acepten ser ayudados por colegas suyos que tienen más y mejor acceso a las imágenes. En las salas de VAR habrá tomas de hasta 24 cámaras que captarán en vivo los partidos. Dos operarios seleccionarán los mejores cuadros para tomar una decisión correcta. La transmisión oficial de los partidos mostrará la determinación de los jueces de video. Y, también, las imágenes que usaron para resolver la jugada.

En los próximos días habrá capacitaciones en VAR para futbolistas y entrenadores. Los profesionales del fútbol deben saber que quien pida al árbitro el uso del asistente de video será amonestado. "Y si lo hace un entrenador, será invitado a abandonar la cancha", advirtió Seneme. Las sanciones disciplinarias están incluidas en el protocolo que la FIFA mandó a la Conmebol.

Por más que se trate de una herramienta fundamental para minimizar el error humano en los partidos, su funcionamiento no será indispensable. Si hay problemas tecnológicos con el VAR, el juego continuará. "Después de todo...¡en la cancha hay árbitros!", remarcó Seneme. En este sentido, los cuatro semifinalistas de la Conmebol Libertadores (Lanús, River, Barcelona y Gremio) deben tener lista la sala de operaciones del VAR para que allí se instalen los árbitros de video durante el partido. Ya no habrá más terna arbitral, sino que a partir de ahora los hombres de negro serán siete: un principal, dos asistentes, un cuarto árbitro, un VAR principal y otros dos asistentes. Y todos tendrán la indumentaria oficial.ß