Los rumores fueron desmentidos. Ayer circuló que se podría anticipar una "salida" de Nicolás Repetto del informativo que conduce en Telefé, junto a Milva Castellini y Érica Fontana, el conductor salió a aclarar los tantos con respecto a su futuro. Pero no es cierto. El propio conductor publicó en su cuenta de Twitter que le gusta mucho conducir el Noticiero.

Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene. — nico r* (@nicorepetto1) October 17, 2017

Según los trascendidos, Repetto no se sentía cómodo con el programa y el bajo rating no colaboraba para mantenerse en el proyecto. Pero él mismo lo negó y recibió elogios por parte de sus fans. "No es cierto que piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene", afirmó en su tuit. Y en pocos minutos recibió mensajes, sugerencias y elogios por parte de los espectadores.

Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene. — nico r* (@nicorepetto1) October 17, 2017

Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene. — nico r* (@nicorepetto1) October 17, 2017

Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene. — nico r* (@nicorepetto1) October 17, 2017

Fuentes de Telefé confirmaron a BigBang que el conductor tiene contrato hasta diciembre de 2018 y pidieron "no hacer caso a las especulaciones" en relación con los rumores sobre una posible salida anticipada de su lugar en el noticiero…