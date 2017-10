CUÁLES SERÁN LOS CAMBIOS DE MONTERO PARA EL DECISIVO PLEITO DEL LUNES

Rosario Central tiene en vistas el partido del lunes a las 18 ante Godoy Cruz de Mendoza, en la cancha de Instituto de Córdoba, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Un pleito que será decisivo para la permanencia de Paolo Montero.

El DT quedó muy mal parado luego del 1-3 del sábado ante Argentinos Juniors y otra vez, como en vísperas del cotejo con Boca de la instancia pasada, su continuidad quedó condicionada a que pueda avanzar a semifinales en la copa.

De hecho, sobrevoló en el Gigante la posibilidad de que el uruguayo renunciara tras el traspié ante el Bicho, pero la confianza que le mostraron plantel y dirigencia en una reunión inmediatamente posterior a la derrota le dieron al uruguayo una vida más.

Los números de Montero, es curioso, no son tan malos en lo general: dirigió 24 partidos y perdió solamente 6. El tema es que arrancó ganado mucho en el inicio de su ciclo, pero en este semestre sólo ganó por Copa Argentina y ya hace once fechas que no triunfa por el torneo local.

En cuanto al equipo, volverán Fernando Tobio y Alfonso Parot por Elías Gómez y probablemente Gustavo Colman, con el corrimiento al mediocampo de Mauricio Martínez, que con el Bicho jugó de defensor.

Pero además, en la Copa está suspendido Leonardo Gil, lo que provocaría la aparición de Federico Carrizo de arranque.