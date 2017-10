Sergio Maldonado, hermano de Santiago, negó este miércoles que el cuerpo hallado ayer en el río Chubut haya sido identificado por lo que advirtió que hasta tanto no tenga una certeza "del 100% de que se trata de él, lo voy a seguir buscando".

En conferencia de prensa advirtió además que consideran que el cuerpo fue plantado en el lugar. En ese sentido la abogada de la familia, Verónica Heredia, cuestionó que en el lugar en el que se encontró el cuerpo ayer ya se habían realizado otros tres rastrillajes, el 5 de agosto, el 8 de septiembre y el 18 de septiembre. Todos esos operativos arrojaron resultados negativospor lo que, aseguró, resulta llamativo que ahora apareciera un cuerpo.

En tanto el perito de parte, Alejandro Incháurregui, advirtió que aunque el cuerpo vestía ropa similar a la que tenía Santiago al momento de su desaparición e incluso tenía el DNI del joven desaparecido, ello no alcanza para señalar que el cuerpo fue identificado.

"Ese cuerpo, estaba vestido, y no ha sido identificado hasta el momento. La presencia de efectos personales en sus ropas, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo y esa identificación se hará oportunamente en la morgue judicial" advirtió Incháustegui.

El perito desmintió además que se haya realizado hasta el momento pericia alguna sobre el cuerpo encontrado y adelantó que eso se realizará recién cuando sea trasladado a la morgue de la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte Andrea Antico, cuñada de Santiago, pidió respeto a los medios en el tratamiento de la información y advirtió: "No confiamos en nadie. Siempre nos atacaron. Por eso no vamos a confiar en nadie y por eso estuvimos más de siete horas al lado de ese cuerpo cuidando que no hicieran nada que no se debía. Fue muy duro para nosotros tener que hacer eso pero creemos que fue lo mejor porque desde el primer día dijeron toda clase de mentiras, sufrimos toda clase de hostigamiento, y eso nos generó que no confiemos en nadie".

Sergio contó además que finalmente, luego de 79 días desde la desaparición de Santiago a manos de Gendarmería, el gobierno de Mauricio Macri intentó comunicarse con la familia a través de su mujer, Andrea. "No queremos tener ningún tipo de diálogo que no sea a través de Verónica, nuestra abogada" aseguró Sergio y ratificó que cree que el cuerpo fue plantado en el lugar.

La cuñada de Santiago se refirió además a las desafortunadas declaraciones de la candidata de Cambiemos en ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, quien aseguró días atrás que había "un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile".

"Carrió, desde que empezó a hablar de Santiago, fue muy hiriente. No puede una diputada o sea lo que sea Carrió decir las barbaridades que dijo. Es una falta de respeto. Tendría que salir de ella el pedir disculpas después de las barbaridades que dijo" sentenció Andrea.