Cuánto cuesta el Brexit, un debate entre Londres y la Unión Europea

Money, money, money. Como en todos los divorcios traumáticos y millonarios , el gran drama para separarse e instrumentar finalmente el Brexit es la plata para Gran Bretaña y la Unión Europea. Cuando el Consejo de Europa debe decidir mañana si pasa o no a una segunda etapa para conseguir un acuerdo comercial con los británicos, las negociaciones se han transformado en un nudo gordiano porque la primera ministra Theresa May argumenta que el reino les debe 20.000 millones de euros a la UE y está listo para pagarlos. Los europeos, encabezados por el negociador Michael Barnier, le reclaman 80.000 millones de euros como la deuda británica con los 27 socios de los que se quiere separar.

En un clima insalubre, con el partido británico dividido como jamás entre Brexitiers y pro europeos, con May postergando pasar la legislación clave por la Cámara de los Comunes para no enfrentar una rebelión interpartidaria que puede desalojarla del poder, los británicos juegan la carta de los derechos de los ciudadanos europeos como en un partido de póker y amenazan con irse “sin acuerdo”. Una posibilidad que es el camino a lo desconocido para unos y otros en este conflictivo divorcio.

Los europeos buscan retardar las negociaciones mientras los británicos no arreglen la cuenta. En la clave reunión del Consejo de Europa, Francia y Alemania van a apoyar las posiciones más duras. No quieren que se avance si no se sabe el costo de esta separación, antes de acordar el período de transición de dos años más que exige May, luego que se cumpla el mandato para cumplir con el referéndum en el 2019. Los jefes de Estado europeos y sus primeros ministros van a seguir las recomendaciones de Michel Barnier, el negociador europeo, de constatar “la ausencia de progresos en las negociaciones” y hasta ahora van a rechazar el “período de transición” que reclama Gran Bretaña.

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, dijo que el gobierno británico “no era realista” en su análisis del arreglo financiero. ”La cifra de 20.000 millones de euros(18.000 millones de libras esterlinas) son maníes y la real situación es entre 50.000 a 60.000 millones de euros”, insistió.

En Florencia, donde Theresa May pronunció un discurso ligeramente más proeuropeo, ella dijo que “Gran Bretaña honrará sus compromisos”. Es decir: los 20.000 millones de euros. El secretario del Brexit y su negociador en Bruselas, David Davis, permanece en la nebulosa. Es el defensor de “irse sin acuerdo y rápido”, antes de que venza el plazo de 2019. Para Londres, la cuenta del Brexit se debe estipular de acuerdo al “al futuro acceso al mercado único” en una “nueva relación” con la UE. Para los 27 socios de la UE, la cuenta debe ser acordada antes de cualquier negociación y simultánea al derecho de los residentes europeos en Gran Bretaña y el borde con Irlanda del Norte y su preservación del proceso de paz.

A 18 meses del fin del Brexit, no hay un sólo acuerdo establecido entre las partes mientras ambos se acusan “de mala voluntad.” “Juegan contra el reloj para ver si nos pueden sacar ventajas de dinero”, denunció Davis con fama de hábil negociador y miembro de las ex fuerzas especiales británicas.

El negociador Michel Barnier volvió a mostrar frialdad y tristeza, tras remarcar “que el Brexit no es un juego. La UE no atrasada nada, siempre está disponible. Estaremos dispuestos a acelerar las negociaciones cuando respeten las etapas que nosotros hemos impuesto”, dijo Barnier. Al menos en el Consejo de Europa deberán emitir un mensaje positivo a la Comisión Europea para que inicie, sin los británicos, discusiones preparatorias para validar o no un periodo de transición y analizarlo en el próximo Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre.

En la Cámara de los Comunes, la ley de divorcio británica-UE debe pasar para otro debate la semana próxima y ha sido postergado ante el temor de que el gobierno pierda las enmiendas en cuestiones fundamentales.El gobierno está tratando de calmar a diputados conservadores furiosos con aspectos de la ley, que amenazan rebelarse.Pero luego enfrentará a una mayoritariamente hostil Cámara de los Lores al Brexit, donde se puede frenar la ley.

Con esta incertidumbre, los británicos han comenzado a mostrarse menos convencidos del Brexit, que votaron en el referéndum.El 64 por ciento de los británicos estiman que “el gobierno de Theresa Mal está conduciendo mal las discusión con Bruselas “ cuando eran sólo un 35 por ciento en abril, en un sondeo de You Gov.Pero la cifra más interesante es que del 48 por ciento de los electores que votaron contra el Brexit, el 53 por ciento de ellos piensan que” es un error irse de la Unión Europea”.