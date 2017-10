Emilio Jatón, candidato a concejal por el Frente Progresista, visitó los estudios de Radio Uno (FM 101.3) y se refirió al cierre de campaña "Estamos en una campaña dificil". Sobre el Concejo Deliberante que se imagina luego de las elecciones contó: “Creo que va a ser distinto, creo que se va a dialogar un poco más. Me parece bueno que tengamos una representación distinta, que haya dialogo y que no se impongan las mayorías”.

Tambipen señaló: “Pelearse por pelearse no es bueno, tiene que primar el beneficio común, el del vecino. La pelea política se tiene que dar en el marco político, no en el conejo deliberante. Allí se discuten proyectos de ciudad, ese es el futuro de la ciudad”.

Con respecto a de José Corral y el FPCyS después de los comicios contó: “Tiene que ser una relación de respeto y discusión, también de propuestas. Cada uno tiene que hacer propuestas, que de una vez por todas la ciudad no sea diseñada por un sector, es un cambio de paradigma y es una discusión que se tiene que dar. No tenemos que ver dónde van ellos, si no donde vamos todos, por eso queremos estar en nuestro lugar”.

Por otro lado habló sobre su regreso a los barrios santafesinos pero en este caso no como periodista si no como senador y candidato a Concejal: “Lo que más me llamó la atención la relación con la gente, porque llegaba a un barrio y me decían gracias. Una vez me dijeron eso porque el hijo de una mujer se pudo operar con mi tarea de periodista. Hoy tengo ese rebote”

También dijo: “Otra cosa que me llama la atención es que hay barrios que siguen iguales desde hace 15 años, es como que están detenido en el tiempo. Cambia todo menos el habitad y el entorno, eso quiere decir que hay alguien que no está mirando todo y que no ve la ciudad como un todo”.