Comenzó la entrega de tablets a adultos mayores

Junto a la entrega, para lo cual los beneficiarios son contactados personalmente asignándole un turno por orden alfabético, se brinda una capacitación para el uso de las tablets. “Este es un plan del Gobierno nacional, a través del Enacom y con el cual desde el Gobierno de la Ciudad hemos estado trabajando en conjunto, y que apunta a la inclusión digital de los adultos mayores”, señaló Carlos Pereira.

Este martes por la mañana, en la Estación Belgrano comenzaron a entregarse las primeras mil tablets correspondientes al programa “+Simple”. El intendente José Corral, junto al secretario General, Carlos Pereira; y al delegado en Santa Fe del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Ariel Rodríguez, visitaron el hall central del emblemático edificio donde se lleva adelante la primera etapa de distribución de los dispositivos, la cual se extenderá hasta diciembre.

"Este es un plan del Gobierno nacional que se hace a través del Enacom y y con el cual desde el Gobierno de la Ciudad hemos estado trabajando en conjunto. Se llama +Simple, y apunta a la inclusión digital de los adultos mayores", señaló Carlos Pereira. Cabe señalar que desde este martes y hasta y el jueves próximo, unos mil adultos mayores recibirán sus tablets, como así también, la capacitación adecuada para poder utilizarlas. Los beneficiarios de las unidades, que surgieron de un sorteo que se realizó en el mes de septiembre, fueron contactados de manera personalizada para concretar la entrega en un día y hora estipulada, de acuerdo al orden alfabético.

A partir de esta acción, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo accederán a una tablet con un software especialmente desarrollado para incorporar tecnología a sus vidas. La plataforma está diseñada para que los usuarios puedan informarse, realizar trámites, acceder a las redes sociales, cuidar su salud, comunicarse con sus familiares y amigos de manera cotidiana y sencilla.

Inclusión digital

Carlos Pereira manifestó que el programa "es una forma no sólo de acercar a los adultos mayores al conocimiento de las nuevas tecnologías, sino en concreto poder darles una tablet, a la que acceden los que cobran la jubilación mínima, que en la mayoría de los casos no pueden comprarla. Además, no sólo se les da este instrumento de comunicación sino que, también, se los está ayudando a entender mejor las nuevas tecnologías", contó al tiempo que detalló que junto a la entrega del equipo se les brinda, en el primer piso de la Estación Belgrano una primera instancia de capacitación.

Asimismo, Pereira destacó que "esto los ayuda a mejorar la relación con sus pares, porque hay muchos que ni siquiera tienen la posibilidad de compartir redes sociales u otras formas tan comunes que hoy tiene la comunicación vía web". Más adelante, detalló que el equipo cuenta con un entorno de muy fácil uso y accesibilidad, e "incluso ya tiene cargada información de la ciudad de Santa Fe, como los diarios, las radios, noticias de interés y de servicios".

Entrega programada

En cuanto a la modalidad de entrega, Pereira indicó que a cada uno de los beneficiarios "se los va convocando de manera personal" y recomendó estar atento a la notificación, en el cual se indica el día y la hora de entrega, "para no perder tiempo ni hacer hacer cola. La entrega es muy rápida, con un trámite sencillo, aquí en la Estación Belgrano". Tanto la entrega de las tablets como la capacitación se realizarán en el hall de la Estación Belgrano, de 8 a 18. En este sentido, está previsto la entrega de otros mil dispositivos desde el martes 24 hasta el viernes 27 de octubre.

Finalmente, resaltó que "gracias a las gestiones de José Corral, somos una de las primeras ciudades del interior del país en entrar en este programa. En esta etapa se entregarán un total de 11.700 tablets, que son las salieron sorteadas del proceso de inscripción en el que se anotaron unas 13.000 personas".

Un regalo

"Esto es como un regalo del día de la madre", contó Estela mientras esperaba su turno para retirar la tablet, y agregó: "Hoy tenemos la posibilidad de poder aprender, de buscar cosas, conocer otros países y lugares a los cuales no puedo viajar. Estoy rechocha". Junto a ella, Emilia, otra de las beneficiarias del plan dijo: "La verdad que estamos todos felices. A pesar de la lluvia estamos firmes esperando la tablet. Nos vamos a modernizar. Yo no usaba nada, pero me interesa. Ahora me voy a actualizar, voy a entrar en las redes sociales y me voy a comunicar con mis nietos".

De qué se trata

+Simple es una plataforma diseñada especialmente para los Adultos Mayores en la que vas a encontrar herramientas digitales para su vida diaria. Actividades como leer el diario por la mañana, comunicarte con la familia y con amigos, compartir los momentos vividos y disfrutar en los momentos de ocio se van a poder realizar desde la misma de una manera sencilla y divertida.

Está diseñado para que el usuario no tengas miedo a explorar y se sienta cómodo navegando por un lugar seguro. Cada tablet estará integrada por ocho secciones fácilmente identificables:

Cultura: cuenta con una Agenda Cultural de eventos para adultos mayores, información sobre turismo por la ciudad, visitas guiadas por museos y muchas cosas más.

Diversión: desde acá podrá disfrutar de juegos, películas y novelas.

Redes Sociales: tendrá acceso directo a las redes sociales.

Aprendé+: aquí tendrá disponible el manual de +Simple, como también videos explicativos para un uso óptimo de la tablet y de la cuenta Gmail. Además encontrará videos de ejercicios físicos de fortalecimiento pensados para que realice a diario en casa.

Noticias: podrá leer los diarios locales, nacionales e internacionales, así como revistas varias.

Trámites: tendrá la opción de realizar reclamos, y enviarnos consejos para que mejoremos la Ciudad. Podrás realizar consultas y trámites desde su casa, como también pedir servicios de comida y otras facilidades.

Radio: podrá escuchar emisoras AM y FM mientras realiza otras actividades con la tablet.

Salud: encontrará información y herramientas para una vida más saludable.

