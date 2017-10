Cuáles son los países más adictos a “las maratones de series”

Esperar que se surja una nueva nueva temporada para verla por completo durante las primeras 24 horas tras su lanzamiento. Esto puede implicar, según la extensión de cada capítulo, pasar entre 4 y 13 horas seguidas frente a la pantalla.

Así se comportan los súper maratoneros de series, tal como los describe Netflix y, en total 8,4 millones de sus usuarios, desde 2012 y hasta la actualidad, consumieron alguna serie de la plataforma de ese modo. Además, entre 2013 y 2016 la cantidad de personas que termina una temporada el día de su lanzamiento creció más de 20 veces, según difundió la compañía.

En el podio de los países más adictos al consumo maratónico de series está Canadá, seguido por Estados Unidos y en tercer lugar, por Dinamarca. Los países de Latinoamérica con mayor preponderancia de este comportamiento son México, en el puesto número 7; Brasil, que ocupa el puesto número 10 y Perú, en el 15. Chile, por su parte está en el puesto 17 y Argentina, recién en el 30.

"Hemos visto que esta modalidad se intensificó en los últimos años y 2017 será el año con mayor cantidad de maratoneros. Mi teoría personal en relación a este incremento es que cada vez incluimos más y más shows e historias con las cuales la gente se enamora y estamos creando una conexión emocional entre los shows y los fanáticos alrededor del mundo", destacó Brian Wright, vicepresidente de Series Originales de Netflix.

En cuanto a los tipos de series que más generan este tipo de consumo figuran las comedias de 30 minutos como Santa Clarita Diet, GLOW y The Ranch; así como thrillers de una hora como es el caso de Stranger Things, House of Cards y Orange is the New Black.

"Gilmore Girls: A Year in the Life tiene la mayor cantidad de maratoneros globales a 24 horas de su debut (culpamos al café); pero el primer lugar de la lista varía según el país: Marvel`s The Defenders se corona triunfador en Argentina, Fuller House es el rey supremo en Ecuador y Club de Cuervos quedó en primer lugar en México", se destaca en el comunicado difundido por Netflix.

"Vemos que los dramas generan mucha atracción, pero también ocurre lo mismo con las comedias. No hay reglas o razones para entender estos rankings. Lo que sí queda en claro es que los gustos alrededor del mundo son extremadamente eclécticos y variados", concluyó Wright.