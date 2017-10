La pareja de Ronsoni Acusada de haber montado la escena del crimen en Circunvalación

Fernando Ezequiel Oyola (24) el joven de 24 años que el lunes pasado quedó detenido como el único sospechoso de haber ultimado a balazos a su pareja, Jésica Ronsoni (24), en Circunvalación y Teniente Loza, deberá ser alojado en un penal.

Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Octavio Silva, quien concluyó en dictar la prisión preventiva tras una audiencia realizada esta mañana en la sala I del subsuelo de los tribunales penales de Santa Fe. Oyola permanecía detenido desde el pasado lunes por la noche y fue imputado el pasado miércoles por los delitos de " homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el vínculo".

La resolución del magistrado se dio tras la solicitud del fiscal que investiga el crimen, Andrés Marchi, el cual luego de una serie de evidencias indicó al magistrado que Oyola fue quien, en la medianoche del domingo y madrugada del lunes, disparó el arma de fuego que causó la muerte de Ronsoni y tras ese accionar intentó montar una escena del crimen.

Una secuencia de minutos

Si bien Oyola llegó a la audiencia con la coartada de que todo sucedió por un supuesto asalto, el fiscal Marchi desmintió esa versión con una serie de evidencias que abrieron más sospechas en torno a la participación del imputado en el crimen. De esas evidencias se desprendieron los registros fílmicos que capturaron las cámaras de vigilancia instaladas en toda Circunvalación.

En este sentido, las cámaras tomaron que a las 23.15, Oyola y Ronsoni ingresaron a la ruta 70 cuando regresaban de Recreo de la casa del padre del imputado. Luego, a las 23.42, pasaron por Circunvalación y Mendoza en sentido norte-sur y retomaron el mismo camino pero en sentido sur-norte.

Minutos después, los registros detectaron que el vehículo en el que se desplazaban pasó por Circunvalación y el cruce con avenida Teniente Loza, en jurisdicción del barrio Yapeyú. Posteriormente subió el puente y volvió a bajar. Así, en tres oportunidades y luego, a las 0.23, el utilitario se quedó detenido y apagó sus luces.

Un minuto después, un camionero que pasó por el lugar llamó al 911 para alertar que en la banquina había un hombre y una mujer tirados y que ambos se encontraban al costado de un vehículo. En tanto, a las 0.28, la central de emergencias policiales recibió una nueva llamada y quien estaba en el teléfono era el propio Oyola que denunciaba la situación.

Tres minutos después, las cámaras detectaron que del vehículo en el que circulaban salió de la puerta del conductor una figura. Un minuto después, llegaron dos agentes policiales del Orden de Servicio Policial Extraordinario (Ospe) conovocados al lugar y luego otros tres de la Seccional 7ª del barrio Yapeyú.

Oyola el pasado miércoles cuando fue imputado por el fiscal Marchi.

Al respecto, el fiscal Marchi sostuvo que "en toda la secuencia no hubo nadie más que Oyola" por lo que buscó desmentir la versión del supuesto "auto negro" que los cruzó cuando regresaban de Recreo y que a la altura del puente de Teniente Loza los asaltó.

"Nadie lo dejó abajo del puente, él –por el imputado– por sus propios medios llegó al lugar", explicó el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA. "Siempre se ve un solo vehículo", aseguró ante el juez.

Cuando la autopsia dice mucho

Otra de las evidencias que presentó en la sala I el fiscal Marchi fue la autopsia realizada al cuerpo de la víctima. Del informe concluyó que la joven docente recibió cuatro impactos de arma de fuego y que los proyectiles encontrados serían de un revólver calibre 32.

A su vez, el estudio forense reveló además que las heridas de bala –dos en la cabeza, una en la muñeca y otra en la región dorsal de la mano izquierda– fueron a causa de disparos realizados a corta distancia y que la víctima buscó defenderse.

En cuanto a la prueba del dermotest –examen obsoleto en la criminalística actual ante el uso del barrido electrónico–, el mismo arrojó resultados positivos.

Montar una escena

La investigación, que por el momento lleva tan solo una semana de análisis, determinó además que Oyola pretendió montar una escena del crimen. Así lo reveló el informe médico realizado por especialistas de la Policía de Investigaciones los cuales cotejaron las lesiones que presentaba el acusado tras el suceso.

Sobre ese aspecto, los médicos que cotejaron las "lesiones" que presentaba el imputado –en la zona del cuello y abdomen– indicaron que fueron "auto provocadas", por lo que se sospecha que el mismo Oyola se las realizó tras ejecutar a Ronsoni.

El lugar donde los peritos buscaban el arma de fuego utilizada en el crimen.

En esa línea, los especialistas que lo atendieron agregaron un dato más a la investigación: que las lesiones que denunció el joven haber recibido por asaltantes, nunca lo podrían haber desmayado.

Los links de su historial

La Fiscalía sumó además otro aporte que generó sospecha en torno al accionar de Oyola en el hecho. Es que su teléfono celular, el cual fue peritado, detectó que los días previos el joven electricista había visto sitios webs donde consultó determinadas cuestiones. Por ejemplo: "¿Qué me pasa si recibo un disparo en la clavícula?" o "Dónde recibir un disparo y salir ileso?".

Por último, el fiscal concluyó que Oyola tenía conocimiento de armas de fuego ya que varios familiares y allegados a la pareja indicaron que el joven tenía un arma de fuego o que lo habían escuchado decir que tenía intenciones de comprar un armamento para su seguridad.

Buscó defenderse con la misma versión

Durante su defensa, Oyola declaró ante el juez Silva y volvió a ratificar su versión del supuesto asalto y además explicó que se compró una réplica de una arma de fuego que solo disparaba aire comprimido.

A esa postura del imputado, el defensor particular cuestionó que el fiscal Marchi no tomó ninguna otra medida que busque determinar si estuvo el automóvil color negro del cual presuntamente descendieron dos hombres con el fin de cometer el atraco. "Claramente no lo quieren buscar porque ya tiene un culpable –por el acusado–", refirió Durando.

"¿Tan descabellado es para el señor fiscal la teoría del robo?", se preguntó el letrado y agregó "la teoría de mi defendido es totalmente coherente". "Lo narrado coincide con las filmaciones", opinó Durando.

Por último, se refirió a los registros fílmicos presentados por la defensa al sostener que en ninguno se vio que alguien descarte del utilitario en donde iban Ronsoni y Oyola un arma de fuego.

Si bien la defensa intentó demostrar en todo momento de que la violenta situación se dio en el marco de un asalto, el juez Silva rechazó el pedido de excarcelación y determinó que Oyola permanezca detenido con prisión preventiva hasta que llegue el juicio oral o al menos hasta que se realice una nueva audiencia de revisión de causa.