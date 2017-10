DETUVIERON AL HIJO DE LÍA CRUCET

Detuvieron a Ezequiel (20), el hijo menor de la cantante Lía Crucet (65), tras un procedimiento realizado anoche por la Policía de la Ciudad en una fiesta electrónica en Costa Salguero.

"Todavía no pude hablar con mi hijo, aún no llegó a casa, pero ya está libre. Tengo que hablar con él", confirmó a América Tony Salatino, padre del hijo de la cantante.

Salatino aún no pudo dar mayores detalles de lo ocurrido con su hijo: "Hablé con un principal en la comisaría y me dijeron que tenían que averiguar antecedentes y ahí lo liberaban. Yo pensé que era un porrito. Ojo, no lo digo como si un porrito no fuera nada…".

Según su padre, Ezequiel nunca estuvo relacionado con ninguna actividad sospechosa: "No lo vi venir ni siquiera con una copita de más, por eso me sorprendió esto".

Según los periodistas de Buenos días América, el joven tenía al momento de la detención "cuatro pastillas amarillas, drogas sintéticas, un tubo celeste y nueve cigarrillos armados de marihuana".

El hijo de Crucet fue detenido junto con otras 19 personas en el recital del DJ holandés Armin Van Buuren, que se realizó anoche en Costa Salguero. Luego del operativo, diez de los sospechosos recuperaron la libertad de manera inmediata y a los otros, entre ellos Ezequiel, les encontraron pastillas y marihuana.

Lía se enteró de lo ocurrido por su marido: "Le dije antes de que se enterara por otro lado. Pegó un grito. Quería llamar a la comisaría".