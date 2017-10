DEMICHELIS: BATISTUTA, LAS ENTRADAS EN EL MUNDIAL DE BRASIL Y LOS DESMANEJOS EN LA AFA

En mayo pasado, Martín Demichelis hizo oficial su retiro como futbolista. Llegó hasta jugar en la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas que acaban de finalizar, pero se lo recordará en el último tiempo por haber disputado la final del Mundial de Brasil en 2014 y formar parte del plantel subcampeón de la Copa América en 2015. Colgó los botines, pero le quedaron muchas cosas por decir.

En diálogo con TyC Sports, el ex defensor del conjunto nacional pidió la unión en el fútbol argentino y exigió una refundación que contemple los modelos europeos. "No es normal que en tres años hayan pasado tres presidentes y tres entrenadores. Basta de egos, basta del 38 a 38, ¿a ustedes les parece bien cómo se fue Martino? Es momento de construir. Me llenó de alegría el abrazo de Leo (Messi) con Chiqui Tapia", opinó.

El cordobés de 36 años aseguró que "se jugó al borde del abismo" la clasificación al Mundial de Rusia y remarcó que existen muchas cosas por mejorar. "El predio de River es mucho mejor que el de la AFA, cuando en realidad debería ser igual o mejor el de la Selección", mencionó.

Por otra parte, enumeró algunos episodios que se registraron en los últimos tiempos, como el día en el que Javier Mascherano brindó una conferencia de prensa al mismo tiempo en que se presentaba la camiseta de la Selección. Pero hubo más: "Nos dieron las entradas para la final contra Alemania a las 12:30 de la noche del día anterior. No sabíamos si nuestras familias iban a estar en la cancha".