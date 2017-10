TINELLI SE EMOCIONÓ CON EL RITMO LIBRE DE JEY MAMMÓN

Para el ritmo libre de ShowMatch Jey Mammón llevó una performance para celebrar la diversidad sexual desde el orgullo, pero también desde un lugar combativo. ¿El resultado? Una poderosa actuación que logró emocionar a todos en el piso, incluido a Tinelli. “Ojalá esto sea una semilla para que toda la gente pueda vivir su vida libremente”, dijo el humorista.

Para el inicio de su performance Jey leyó algunas noticias de actos de homofobia de los últimos días en el nuestro país y en el mundo. “30 segundos de noticias recientes internacionales de homofobia. La semana pasada golpearon y detuvieron a una mujer en el ingreso de la estación Constitución por estar besándose con su esposa. Ex integrante de N’Sync no pudo donar sangre en ayuda a las víctimas al tiroteo de Las Vegas por ser homosexual. Por un decreto del Arzobispo de La Plata se prohíbe hablar de matrimonio igualitario en sus escuelas...”, fue diciendo.

Luego el humorista entonó una mash up de I will survive, el clásico himno LGBT de Gloria Gaynor y Todos me miran de la mexicana Gloria Trevi en el que fue acompañado por bailarines y drag queens. El broche de oro lo tuvo a Jey agitando la bandera del arco iris, mientras la frase “Ser libres. Ser desobedientes. Ser fuertes. Ser”, de la activista Lohana Berkins aparecía en las pantallas gigantes. Sensibilizado, Tinelli abrazó al humorista y lo felicitó por una actuación “muy emocionante”. Mientras Franco Torchia, que estaba como invitado en el show, terminó conmovido por la performance.

