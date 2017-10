LA TENSA DISCUSIÓN ENTRE CLAUDIO BORGHI Y UN PERIODISTA TRAS LA ELIMINACIÓN DE CHILE

El ex entrenador de la selección chilena, devenido comentarista deportivo, Claudio Borghi mantuvo una tensa discusión con un periodista, minutos después de la eliminación de Chile a manos de Brasil por un contundente 3-0.

Al abrir el programa de Fox Sports, el periodista y conductor Manuel de Tezanos tuvo duros comentarios acerca de la actuación de Juan Antonio Pizzi con "La Roja" y la comparó con el rendimiento del "Bichi" en su etapa como seleccionador.

"Cuando la selección de Claudio Borghi andaba mal, la dirigencia de la ANFP de Sergio Jadue actuó rápido para sacarlo y poner a Sampaoli", sentenció De Tezanos, quien también había tildado de "inepto" al ex entrenador del León de México.

VIDEO COMPLETO ROUND BORGHI VS DE TEZANOS

"Si De Tezanos quiere hablar de fútbol, nos tomamos un café y yo le cuento qué cosas se dicen y no se dicen de un técnico. Tratar de tarado a un técnico es populista", arremetió Claudio Borghi apenas vio la luz de "aire" en la cámara.

"Vos sos periodista y debés informar, no decir lo que la gente quiere escuchar. Tenés información pero no conocimiento", continuó el ex entrenador de la selección trasandina.

(NA)

Mientras el conductor quería explicarle por qué sostenía su opinión acerca de lo ocurrido con Pizzi, el ex entrenador y actual comentarista deportivo lo interrumpió: "Chile no va al Mundial, no es importante una pelea entre vos y yo, no estoy para esto; o me retiro o hacemos otra cosa".

Finalmente, cuando parecía que habían limado asperezas, un nuevo comentario irónico del presentador molestó a Borghi y terminó retirándose de la cabina que ocupaba junto al "Polaco" Goldberg en el estadio de San Pablo.