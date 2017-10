MONTERO PIENSA EN DOS VARIANTES PARA JUGAR CON ARGENTINOS

Rosario Central volverá a jugar este próximo sábado a las 14.05 ante Argentinos Juniors, por la sexta fecha de una Superliga en la que todavía no ganó. Y Paolo Montero, que no desconoce la obligación de sumar de a tres sí o sí, probó algunas variantes en la formación inicial.



El saldo de la última visita a San Juan no fue sólo negativo por la derrota ante San Martín, sino que además volvió con dos defensores titulares suspendidos: Fernando Tobio y Alfonso Parot, a quienes no contará este fin de semana contra el Bicho.



El DT uruguayo colocó en la última práctica a Marcelo Ortiz en la zaga junto a Leguizamón y a Elías Gómez en reemplazo de Parot. El ex Boca Unidos tendría su bautismo desde el arranque (ya jugó parte del segundo tiempo contra Colón, en la fecha 1), mientras que Gómez fue titular ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina.



Los demás futbolistas seguirían siendo los mismos, a menos que Marco Ruben mejore de su distensión muscular en la región intercostal y sustituya a Germán Herrera. Montero lo irá resolviendo con el paso de los entrenamientos.