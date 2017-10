Ayer la hermana de La Bomba Tucumana hizo unas duras declaraciones, Olga dijo que estaba dolida con su hermana porque ventiló la vida privada de la familia.

También Olga Jiménez aseguró que todos los hermanos pensaban igual, pero tienen miedo. ''Sé que Gladys se va a enojar y va a querer destruirme. Tengo miedo de todo lo que va a pasar".

Hoy en un móvil del programa Confrontados (lunes a viernes 14.15hs), La Bomba le respondió a su hermana:

''Me da vergüenza todo esto, que mi familia, mi propia sangre salga a los medios a hablar de mí y pedir que no hable de mi papa. Yo siempre dije que no lo quería a mi padre''.

''De ella me espera cualquier cosa, siempre fue una persona rara, ella probablemente me envidia, me copia, se pinta la boca igual a yo’’. Sentenció Gladys

La cantante volvió a relatar los maltratos que sufría ella y el resto de sus hermanos por parte del padre: '’Mi padre a ella la mataba a golpes, todo lo que conté es verdad. Como una hija puede salir a defender a un hombre así. Iría con un martillo a romper ese busto que le hicieron’’.

'’En el cumpleaños de 15 de mi hermana Olga, mi padre quiso matar a mi madre con su arma reglamentaria’’.

Sobre la sospecha de la cuenta bancaria y la pensión que cobra la madre, La bomba dijo ‘’mi hermana es mala, de mal corazón, mi madre cobra una pensión de 8.000 y con eso se compran los remedios’’. ‘’Dinero en el banco nunca tuvo’’

‘’Yo le pido a Dios que perdone a mis dos hermanos’’. Pidió Gladys.