"La situación no es la ideal, ni la que quisiéramos nosotros, pero es la que hay". Con esas palabras arrancó la conferencia de prensa previa al crucial choque del martes contra Ecuador el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, pensando en la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

El DT recibió varias preguntas respecto a la altura de Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar), pero estimó que hoy lo que preocupa es no clasificar, por lo que dicha incidencia pasa a segundo plano.

"La altura creo que es un tema que a la Argentina le ha costado mucho históricamente. Pero Uruguay vino aquí la eliminatoria pasada, donde nunca había ganado nunca y ganó. Por convicción. Hay cosas que superan a otras", arrancó.

"En este mensaje que le puedo dar a los futbolistas es que hay una mirada que está Ecuador, la altura, los goles errados y las dificultades. La otra mirada es la convicción, los jugadores que tenemos, que en 90 minutos estamos en el Mundial, que tenemos a Messi, que tenemos un montón de variantes, que generamos 28 chances en dos partidos...", Aseguró. "Si miro para acá, tendré más dificultades, si miro para allá, estaré más cerca del objetivo", siguió.

El entrenador no quiso dar la formación y aseguró que aún no la tiene decidida. "Probamos antes de venir una formación y hoy otra que tiene que ver con otro momento del partido. Pero para el momento inicial no lo sé. Es un partido que lo van a jugar 14. Tenemos que tener a muchos jugadores preparados para eso en mucho momento. Todavía tengo algunas dudas en algunos lugares".

"Tenemos que hacernos cargo de que somos superiores al resto más allá de los resultados. Manifestar que la camiseta argentina tiene que estar en un lugar top en el mundo e ir tras eso", opinó.

Respecto del jugador más cuestionado por los hinchas argentinos, Ángel Di María, dijo que "es top para Argentina". "Más allá de sus rendimientos, es uno de los jugadores que en el medio está valorizado como uno de los mejores extremos del mundo. No considero no considerarlo", sentenció al respecto.

"El gran impedimento que tenemos hoy es el gran deseo que tenemos de clasificar. Ese deseo desmedido de ir al mundial que los tiene tan involucrados es lo que juega en contra", dijo sobre lo que mantiene bloqueado al grupo en los últimos partidos.

Y con relación a cómo ve a los jugadores en la convivencia estimó que "se ve un grupo muy sano, tranquilo, muy entusiasta". "Noto que hay mucha esperanza que está vinculada en el sentir y percibir las posibilidades que se nos dieron. El emblema de Leo para todos nosotros va a ser muy importante", continuó.

Y finalizó: "A mí me tocó en estos tres partidos dirigir a un Messi increíble; comprometido, presionando, asistiendo". "Si estamos a la altura de él, el partido va a salir muy bien", terminó.

Sampaoli: "Todavía tengo algunas dudas en puestos" (03´47)

Sampaoli: "El gran problema que tenemos es el deseo desmedido por ir al Mundial" (02´21)

Sampaoli habló de estar a "la altura de Messi"