Marcucci pidió que no se deje prescribir la causa motoniveladoras

La provincia de Santa Fe, no estuvo exenta de ser protagonista en las causas por defraudaciones en la obra pública en manos de Lázaro Báez. En el año 2006, Marcucci, junto los diputados Lamberto y Gutiérrez, denunció la compra de 140 motoniveladoras realizada por Vialidad Provincial a cargo, en ese entonces, de Antonio Grbavac. El proceso presentó diversas irregularidades; pago de sobreprecios, licitación irregular, falta de cobro de las multas por demora en la entrega, incumplimiento en la provisión de repuestos y asistencia técnica, no ejecución de garantías, y, roturas e inutilización de casi la totalidad de las mismas.

El Legislador Hugo Marcucci, dialogó con "Línea Abierta" sobre su pedido y brindó detalles del fraude a la privincia de Santa Fe en 2005: " Esto es el capítulo de Santa Fe provincia de la corrupción de Lázaro Báez. Sabemos que en nuestro país las causas no avanzan y eso hace que por el paso del tiempo tienen impunidad. Esta causa debería haberse activado hace mucho tiempo, ahora estamos en una situación donde queremos revertir eso para que no prescriba. Sería una forma bastante elocuente de que no hay justicia y si impunidad".

Luego contó: "En ese momento no Austral construcciones como la empresa que defraudaba al estado Nacional. Aparece vendiendo 140 motoniveladoras chinas, un número extraordinario y raro para una provincia. Eran motoniveladoras de descarte porque no se fabricaban más, hay irregularidades de entrada, Austral nunca había comprado o vendido esas herramienta no se podía hacer ese acto comercial porque no tenía como objeto social hacerlo".

Más tarde dijo: "Encontramos que al día de hoy esas máquinas están en desuso. La garantía que tendría que haber habido nunca se dio, por lo cual que hubo un fraude a la provincia de Santa Fe. La inversión fue importantísima, de 70 millones de pesos en 2005. 3 millones y medio de dólares ganaron Austral construcciones por ser el intermediario".

Datos de la causa

En el año 2005, la Provincia de Santa Fe adquirió 140 motoniveladoras chinas marca Dinsheng Tiangong, siendo adjudicataria de la licitación la empresa Austral Construcciones S.A.

En el expdte. 987/2006, constan diversas irregularidades relacionadas con el objeto social de la firma que resultó adjudicataria, la calidad de las maquinarias adquiridas, y la deficiente verificación técnica ordenada por una comisión ad hoc. Asimismo, la operación comercial contó con observaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe respecto del incumplimiento de requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Generales, y de Especificaciones Técnicas.

Otro de los grandes cuestionamientos se relacionó con la deficiente penalización por mora que se estatuía en los pliegos de bases y condiciones. En ellos, se estipulaban multas de un 0,10% del total de la operación por día (3% mensual), en caso de mora en la entrega de las maquinarias, que se descontaría automáticamente al momento de abonarse la facturación.

La compra se efectuó por un total de U$S16.498.006. Cada máquina costó U$S117.842, sin embargo, en los despachos de aduana, consta que el valor de cada motoniveladora fue de U$S91.818, siendo el rédito global de Australes Construcciones de U$S3.600.000.

La causa volvió a la escena pública cuando el sitio web “Wikileaks” publicó información sobre caudalosas transferencias monetarias al exterior por parte de Lázaro Baéz, cuyos fondos se relacionaron con la compra santafesina de motoniveladoras chinas, generando otra causa por presunto lavado de dinero.

Por su parte, cabe destacar que en el pliego de Bases y Condiciones Generales, se exigía a los oferentes, garantías por las propuestas constituidas por el 1% del monto total cotizado. Y, a su vez, establecía una garantía de contrato a quien resultase adjudicatario del 5% del importe adjudicado, en resguardo al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato, y de la garantía técnica de 18 meses (o 2500 ha, lo que se cumpla primero).

La controversia fue nuevamente recordada, cuando se conocieron incumplimientos a la garantía técnica. Constaban en los informes de Vialidad Provincial los cuantiosos problemas de funcionamiento de las maquinarias, y las deficientes respuestas por parte de Austral construcciones. En marzo del 2007, Vialidad Provincial determinó que se habían librado 1063 órdenes de servicio, de las cuales, más de la mitad fue por fallas en las maquinarias. Asimismo se recalcaron las importantes demoras en la atención de servicios, que llegaban hasta 1 año.

En el año 2010, el entonces Director de Vialidad Provincial Jorge Placenzotti, informó que 88 de las 140 motoniveladoras se encontraban inutilizadas y abandonadas. El fundamento esgrimido se basaba en la compleja tecnología exportada que elevaba considerablemente los costos y tiempos de reparación. Inexplicablemente, tampoco existen constancias de que las garantían se hayan ejecutado debidamente.

¿Cómo está la causa hoy?

Tambipen Marcucci le contó a "Línea Abierta" sobre la actualidad de la causa : "La causa en su momento estaba a cargo del Juez Costa, que denunció que no tenía recursos para avanzar. Dejaron sin actividad investigativa y evidentemente esto generó las cuestiones necesarias para que la causa prescriba. Pero hoy están los elementos para que la causa siga. Por eso pedimos una revocatoria para que se siga investigando".