Insólito: Susana Giménez y Moria Casán, enfrentadas por la Selección

La Selección divide las aguas. Antes, durante y ya con el empate ante Perú consumado, las opiniones sobre el nivel de los dirigidos por Jorge Sampaoli fueron de lo más diversas. Se escucharon críticas y elogios en todos lados: bares, oficinas, la calle y, como sucede cada vez más, en cualquier programa de tele. Lo que seguramente nadie se imaginó es que la posibilidad de no clasificar a Rusia 2018 iba a terminar con un enfrentamiento de divas. Y divas que poco (o nada) tienen que ver con el fútbol: no se trata de Wanda Nara, Antonela Roccuzzo ni alguna otra esposa de un futbolista. Las que cruzaron opiniones fueron ni más ni menos que Moria Casán y Susana Giménez. Sí, como leyó.

La que primera se refirió a la actualidad del equipo nacional fue Susana. Y lo hizo sin que nadie se lo pidiera: a través de su cuenta de Twitter, minutos antes de que la Selección saliera a la cancha de Boca para recibir a Perú, escribió: "Vamos, vamos, Argentina. #Yobancoalaseleccion". Una muestra de apoyo que no desapareció con el correr de las horas, al contrario.

Sin embargo, la que recorrió el camino inverso fue Moria. "Los jugadores son los nuevos divos y ganan más que los actores de Hollywood. Esto no es envidia ni nada que se le parezca, pero no sienten la camiseta ni a la Argentina. La presión que tienen es que vienen a un país que desconocen por más que nacieron acá. Están acostumbrados a trabajar con euros. Pónganle a cada uno la camiseta con el signo euro del país donde trabajan y arriba la camiseta argentina. En una de esas, se motivan más. Y antes de irse, que les hagan fotos con minitas en bolas", disparó, en diálogo con Crónica, la actual jurado de Bailando por un Sueño.

Y fue apenas el comienzo. Si bien se encargó de aclarar que no le interesa el fútbol, la Selección ni Sampaoli, la morocha siguió castigando duro a los integrantes del equipo. Y hasta hizo foco en Lionel Messi. "Son chicos que no sienten la camiseta. Y realmente no tienen por qué sentirla. Este país no le dio una oportunidad a Messi. La oportunidad para convertirse en un grande se la dio España, Argentina no lo consideró. Entonces él no tiene por qué sentir la bandera nuestra, él se siente español", argumentó.

Y agregó: "Ahora son todos metrosexuales, chicos tatuados y, ante la posibilidad de que se rompan la piernita, les preocupa más no poder trabajar como modelos publicitarios, en donde ganan más que en el fútbol. ¡Ganan 100.000 dólares por segundo!".

Moria junto con Diego, otros tiempos, otros gustos.

Si bien está claro que a ninguna de las dos les interesa entrar en un conflicto con la otra (de hecho, están en un muy buen momento de su relación), da la sensación de que a Susana no le cayeron bien las declaraciones de la otra figura. Y volvió a utilizar la red social del pajarito para insistir con un pedido para el encuentro que se viene, el próximo martes, frente a Ecuador.

"Maurooo, el martes te necesitamos. A vos, a Dybala, a Messi, a TODOS. NO se concibe un Mundial sin Argentina", escribió Su. Y no fue casual que eligiera a Icardi como primer receptor de su mensaje, ya que la rubia acaba de regresar de Milán, en donde filmó un especial para su programa junto con el delantero, su mujer y su familia.

Nada dijeron Susana ni Moria sobre qué harían si tienen la chance de viajar a Quito y decir presentes en el Estadio Atahualpa. Pero está claro que mientras una agradecería sin dudar, la otra tal vez se pondría la camiseta. Cada una en su vereda.

https://twitter.com/Su_Gimenez/status/917072169984720896