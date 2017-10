LOS PUMAS CERRARON CON UNA DERROTA ANTE AUSTRALIA

MENDOZA (Télam) - El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió esta noche con Australia por 37-20, en el estadio Malvinas Argentinas, y cerró su participación sin victorias en el Rugby Championship 2017, el torneo que agrupa a las potencias del Hemisferio Sur y que la semana pasada consagró campeón a Nueva Zelanda, que hoy previamente venció a Sudáfrica por 25-24 en Ciudad del Cabo.

De esta manera, Argentina finalizó el torneo con seis derrotas en igual cantidad de presentaciones y sin puntos; mientras que Australia quedó segundo con 15, detrás de Nueva Zelanda (28) y delante de Sudáfrica (14).

Los Pumas perdieron los otros cinco encuentros que jugaron en el certamen: frente a Sudáfrica (37-15 en Port Elizabeth y 41-23 en Salta); ante los All Blacks (39-22 en New Plymouth y 36-10 en Buenos Aires) y también con Australia de visitante 45-20.

El seleccionado dirigido por Daniel Hourcade, que buscó sumar sin éxito su primera victoria, marcó por sendos tries de Matías Alemanno y Santiago González Iglesias, ambos convertidos por Nicolás Sánchez, que además acertó dos penales.

Sánchez, con los puntos de hoy, llegó a 581 en Los Pumas, detrás de Hugo Porta (590 y Felipe Contepomi (651), el máximo goleador histórico del elenco albiceleste.

Por su parte, los Wallabies anotaron a través de los tries de Marika Koroibete, Reece Hodge (2), Will Genia y Bernard Foley, que también aportó tres conversiones y acertó dos penales.

Los Pumas jugaron muy bien en el primer tiempo, tanto en la defensa como en ataque (con un parcial de 13-13) pero se desmoronaron en el segundo y así no le pudieron dar una alegría a los más de 30 mil hinchas que le dieron un marco imponente a la cancha mendocina.

Además fue clave en la derrota la amarilla que recibió el entrerriano Marcos Kremer, que dejó al seleccionado argentino con un jugador menos en el tramo final del partido.

Los seleccionados de Argentina y Australia, con el cotejo de hoy, se enfrentaron en 28 oportunidades, con un registro de 23 triunfos de los Wallabies, cuatro victorias de Los Pumas y un empate en 19 puntos, el 31 de octubre de 1987.

La síntesis:

Argentina: JoaquínTuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Tomás Lezana, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Matías Alemanno y Marcos Kremer; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán) y Lucas Noguera Paz.

Entrenador: Daniel Hourcade.

Australia: Scott Sio, Tatafu Polota-Nau y Sekope Kepu; Izack Rodda y Adam Coleman; Jack Dempsey, Michael Hooper (capitán) y Sean McMahon; Will Genia y Bernard Foley; Reece Hodge, Kurtley Beale, Tevita Kuridrani, Marika Koroibete y Israel Folau.

Entrenador: Michael Cheika.

Tantos en el primer tiempo: 16m. penal Foley (A); 22m. try Koroibete (AUS); 27m. try Alemanno convertido por Sánchez (ARG); 31m. penal Sánchez (ARG); 33m. try Hodge (AUS); y 38m. penal Sánchez (ARG). Resultado parcial: Argentina 13-Australia 13.

Tantos en el segundo tiempo: 11m. try Foley convertido por Foley (AUS); 16m. try González Iglesias convertido por Sánchez (ARG); 21m. try Genia convertido por Foley (AUS); 30m. penal Foley (AUS); y 38m. try Hodge convertido por Foley (AUS). Resultado final: Argentina 20-Australia 37.

Ingresaron en Argentina: Enrique Pieretto, Leonardo Senatore, Benjamín Macome, Santiago Cordero, Santiago García Botta, Juan Martín Hernández, Julián Montoya, Gonzalo Bertranou,

Amonestado en el segundo tiempo: 29m. Kremer (ARG).

Árbitro: Mathieu Raynal (Francia).

Asistentes: Jaco Peyper (Sudáfrica) y Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

RESUMEN

Pumas vs Wallabies ► Full Match ► Rugby Championship ► October 7, 2017 A-12