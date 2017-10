El debate entre los candidatos a concejales tuvo propuestas y cruces

En un debate que fue tomando temperatura a medida que pasaban los minutos, los candidatos fueron cruzando propuestas y críticas sobre los diferentes tópicos propuestos para el debate. El sorteo puso, en los estudios de Canal 13 de Santa Fe, a Marcos Castelló (PJ) en el Atril A; a Carlos Pereira (Cambiemos), en el B; a Luz Balbastro (Espacio Grande), en el C y a Emilio Jatón (Frente Progresista) en el D.

La parte más picante del debate llegó en los últimos diez minutos donde Jatón le pidió explicaciones a Pereira sobre porqué no se licitaba el servicio de recolección de residuos y el oficialista le contestó diciendo que no se jactara de transparencia y que rindiera cuenta de los millonarios fondos que manejan los senadores.

También Pereira les dijo a Castelló y a Jatón que cada uno se haga cargo de su espacio político. Esa aseveración llegó luego de que el cantante no se responsabilizara por las votaciones en el Concejo de su compañero de lista Sebastián Pignata y Jatón dijera en dos oportunidades que él no era el gobierno provincial, sino "un senador electo por el pueblo".

Tema por tema

El primer tema que se puso en debate fue la seguridad. Allí Castelló pidió por primera vez –algo que se repetiría toda la noche– un "ejército de trabajadores sociales en los barrios" en lugar de, "como hizo la provincia, duplicar la cantidad de policías que como resultado tiene a la ciudad más violenta del país".

Por su parte, Pereira se respaldó en el Presidente Mauricio Macri con la llegada de las fuerzas de seguridad federales y en el centro de monitoreo municipal. En ese punto, Jatón pidió que se coordinen las tareas con el centro de monitoreo de la provincia.

Balbastro también se recostó en la figura nacional de Sergio Massa y propuso traer el modelo implementado en la ciudad de Tigre y transformar los celulares de los santafesinos en botones antipánico.

Sobre el transporte público y el tránsito, como en la mayoría de los temas, los candidatos que hoy se presentan como oposición criticaron las políticas del Ejecutivo local. Los principales cuestionamientos fueron el caos vehicular en gran parte de la ciudad y la falta desde hace 10 años de una licitación del sistema de colectivos para darle transparencia y previsibilidad a la prestación del servicio. Mientras que Pereira aseguró que el sistema está regulado y que está claro cómo se calcula la tarifa del boleto.

En ese punto, Jatón apuntó: "Necesitamos un cambio de paradigma que deje de ser un negocio de empresarios para que sea un servicio que le sirva a la gente".

En cuanto a educación y violencia de género, Balbastro cuestionó que el presupuesto municipal para defender a las mujeres sea de $194.000 y que haya una sola comisaría de la mujer para atender a 88 barrios. Por su parte, Jatón propuso una red integral para abordar los problemas sociales. Mientras que Castelló recordó el proyecto de Omar Perotti cuyo lema es un chico en la escuela es un chico menos en la calle. Asimismo, Pereira aprovechó para mostrar los 16 jardines municipales y las escuelas de trabajo.

Acerca de las obras públicas y planificación urbana, Jatón hizo foco en la inversión del gobierno de la provincia y en la necesidad de llegar al Concejo para cumplir el rol de control de lo que hace el Ejecutivo. A su turno, Castelló cuestionó que las obras se realicen siempre entre los bulevares y cuestionó la subejecución en un 50% del presupuesto de obras públicas. "¿A dónde va el resto de la plata?", se preguntó.

Pereira destacó que "la ciudad tiene obras como nunca" y valoró el aporte del "gobierno nacional luego de los doce años de discriminación kirchnerista". Además, aseguró que el 90% de las obras se hacen en el norte y el oeste de la ciudad. A lo que Balbastro le respondió que "recién ahora encontraron el norte".

Sobre las finanzas públicas y economía municipal, Castelló aseguró que ese "es el talón de aquiles de esta gestión" y mostró números: "Desde 2007 hasta 2016 -dijo Castelló- la inflación fue del 772%, mientras que el incremento de la TGI fue del 1.723% y el de las multas fue del 4.375%".

Balbastro apuntó a las prioridades y aseguró que se invierte más en publicidad que en salud y educación. "Queremos transparencia y que cualquier vecino pueda acceder a la información", pidió.

Pereira aseguró que el municipio tiene "un presupuesto muy equilibrado y transparencia", ya que todos los datos están publicados en la web del municipio. También aprovechó para cuestionar las gestiones del PJ que tenían "cero% de presupuesto para obras" y que en la actualidad esa cifra se levó al 40%.

Sin embargo, Jatón aseguró que desde la Municipalidad "hay mucho que hay que explicar" y aseguró que no hace falta aumentar las tasas ni tributos. "El municipio tiene plata", aseguró.

El último tema abordado fue el de espacio público y ambiente. Allí el candidato oficialista destacó que en los últimos años se incorporaron 50 hectáreas de espacios verdes, prometió el proyecto de la costanera del oeste y también valoró la gestión de los residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, el resto de los candidatos coincidió en el mal estado de los principales espacios verdes de la ciudad y Jatón reclamó que se licite el servicio de recolección de residuos. Mientras que Castelló también dijo que hay que ayudar a las ONG que trabajan con los animales de la calle.

Después de un debate que contó con cruces pero con muchas propuestas, aún quedarán dos semanas para llegar a los comicios del 22 de octubre donde se definirá quiénes ocuparán las ocho bancas que están en juego. Los santafesinos tendrán la última palabra para definir qué candidato y qué espacio político los representa mejor y el debate resultó una interesante instancia para conocerlos mejor.