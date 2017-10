"No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucho atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón".

Con esas palabras resumió Anderson Daronco la relación entre su trabajo y su imagen. El brasileño será el árbitro que impartirá justicia en el juego clave de Argentina ante Ecuador el próximo martes en Quito y una de las situaciones que más curiosidad despierta está relacionada a su gran porte.

Tiene 36 años y es uno de los jueces más importantes del fútbol brasileño, a tal punto que en el 2015 fue elegido como el mejor de su país. Actualmente, está realizando una dieta para bajar su peso, ya que sentía que estaba influyendo en su tarea.

"Reduje en masa muscular alrededor de tres o cuatro kilos desde el comienzo del año hasta la actualidad. Visualmente es suficiente", sentenció Daronco en diálogo con el medio brasileño Adicional hace unas semanas atrás.

El juez brasileño mide 1,88 y pesa 90 kilos (Getty)

Mide 1,88 metros y pesa 90 kilos, su dieta tiene un fuerte contenido de carnes. Según advierte, cada kilo que perdió estuvo calculado. Sus inicios fueron en el profesorado de educación física, pero decidió dejarlo para dedicarse a su gran pasión: el arbitraje. Previamente, jugó durante toda su juventud al handball.

"He seguido la orientación de mis instructores físicos. Tengo que pensar en mi carrera a largo plazo. Obviamente, el peso extra me exigía mucho esfuerzo en los juegos y eso podía acabar impactando en mi rendimiento", reconoció.

Daronco dirigió este año cuatro partidos de equipos argentinos. Estuvo presente en el duelo por Copa Libertadores de River ante Emelec y también dirigió a Independiente en dos ocasiones en Copa Sudamericana: contra Alianza Lima y frente a Atlético Tucumán. Además, dirigió Racing 3-1 Independiente de Medellín.