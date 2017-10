MIRÁ EL EMOTIVO VIDEO MOTIVACIONAL DIRIGIDO A MESSI

El próximo martes, Argentina se jugará toda su suerte en Quito contra Ecuador. Tendrá que ganar para no depender de nadie más que de sí mismo en la búsqueda de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

En ese camino, apareció un video motivacional que dio a conocer el canal TNT Sports en el que una voz en off, que toma el rol de Dios, le habla a Lionel Messi para intentar tocar sus fibras íntimas.

Video Motivacional Messi

"No puedo pretender que no llores en el momento más triste. Está bien cambiar dolores por lágrimas. No puedo evitarte esto, aunque quisiera. La gente puede ser muy cruel, Leo. Critica lo diferente, lo distinto, lo que no entiende. Sé de lo que te hablo", es el primer mensaje que lanza para el futbolista rosarino.

"Leo, hijo mío, decir que no fue en vano el tiempo en los potreros donde aprendiste a dominar lo indomable. Te hice bajito para que siempre quieras crecer. Y creciste hasta el cielo. Te moldeé humilde, tallé tu corazón sensible", advierte.

Messi fue uno de los más destacados ante Perú (Amílcar Orfali)