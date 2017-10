Participarán más de 700 atletas santafesinos

La provincia de Santa Fe participará en los Juegos Nacionales Evita 2017, desde este domingo y hasta el 14 de octubre próximo en la ciudad de Mar del Plata. La delegación estará conformada por 710 atletas, más los profesores y el equipo técnico, que representarán a Santa Fe en 36 disciplinas deportivas. La cena despedida junto a las autoridades, tendrá lugar este domingo a las 21 horas en Metropolitano de Alto Rosario Shopping, ubicado en Junín 501.

El secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán, expresó que la “delegación es una síntesis del trabajo realizado durante todo el año en el programa Santa Fe Juega, más precisamente en las disciplinas que tienen proyección nacional”.

Catán también detalló que, en las 36 disciplinas, en sus distintas categorías y modalidades, hay representantes de 58 localidades de la provincia, “que van desde pequeñas como La Sarita, donde vive Sebastián Giuliani que participa en atletismo sub 17, o Ramona, de donde es el equipo de hockey sub 14, hasta Wheelwright en el vóley masculino sub 14, pasando por ciudades más grandes como Santa Fe y Rosario. Este último dato, sumado a los 168.000 participantes en las 41 disciplinas deportivas y artísticas de los Santa Fe Juega, demuestra la diversidad y magnitud territorial que, a lo largo del programa, tuvo inscriptos en más de 300 localidades de la provincia”.

El secretario explicó que “esta competencia sirve para medir el nivel deportivo de la provincia”, al tiempo que resaltó que “más allá de los resultados deportivos, es significativa la posibilidad de competir en un equipo que representa a la provincia y medirse con las restantes del país”.

Para finalizar, remarcó que “es importante la posibilidad que brinda Santa Fe Juega a los jóvenes que llegarán a la instancia nacional, pudiendo disfrutar de ese momento en un contexto tan lindo como el deportivo. Estamos convencidos de que el deporte es una herramienta de inclusión social”, concluyó el funcionario.

LAS DISCIPLINAS

Se trata de: básquet 3x3, básquet 5x5, cestoball, bádminton, fútbol 11, fútbol 7, handball, hockey, nado sincronizado, rugby, vóley, vóley de playa, acuatlón, ajedrez, atletismo, canotaje, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha, lucha grecorromana, natación, patín artístico, pelota goma trinquete, taekwondo, tenis de mesa y tiro.

Por decisión de la secretaria de Deportes de la Nación, los deportes adaptados tendrán sus competencias en el mes de noviembre en la provincia de Chaco.

57 LOCALIDADES REPRESENTADAS

Los equipos y atletas que participarán del torneo nacional surgieron por mérito deportivo, luego de atravesar diversas instancias de clasificación, en el programa provincial Santa Fe Juega, el cual tuvo 168.000 inscriptos en la edición 2017. Por tal motivo, la representación geográfica es variada y múltiple, estableciendo como resultado la representación de 58 pueblos y ciudades del territorio santafesino.

Las localidades son Acebal, Ambrosetti, Armstrong, Arroyo Seco, Arteaga, Avellaneda, Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Carcarañá, Casilda, Cavour, Chañar Ladeado, Chovet, Coronda, Diego de Alvear, Elisa, Escalada, Esperanza, Firmat, Franck, Funes, Gálvez, General Gelly, Granadero Baigorria, Guadalupe Norte, La Sarita, Llambi Campbell, Maciel, Malabrigo, Murphy, Pérez, Puerto General San Martín, Rafaela, Ramona, Reconquista, Rosario, Rufino, Saladero, San Carlos Sud, San Cristóbal, San Guillermo, San Jerónimo, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Soldini, Sunchales, Tacural, Tostado, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina, Villa Ocampo y Wheelwright.

LA AGENDA DE LA DELEGACIÓN

Antes de partir hacia los juegos de instancia nacional, los deportistas tendrán una despedida este domingo a las 20:30 horas, en el Salón de Eventos Metropolitano, ubicado en el Shopping Alto Rosario (Junín 501).

La delegación se reunirá en la ciudad de Rosario y saldrá, después de la cena de despedida, hacia la ciudad de Mar del Plata. El arribo de los deportistas será el sábado a las 9 horas y a las 18:30 participarán del acto de apertura en Playa Las Toscas. En tanto, el día martes comenzarán las competencias de los 36 deportes, que se extenderán hasta el sábado 14 a las 15 horas.

FUENTE: Prensa GSF