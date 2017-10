Los ganadores que recibirán las asignaciones estímulo de la Convocatoria 2017

El Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe anunció los nombres de los 51 proyectos seleccionados por los jurados de la Convocatoria Espacio Santafesino 2017, que recibirán las asignaciones correspondientes al presente llamado.



Se trata de la novena edición de la convocatoria de Espacio Santafesino de estímulo a la creación de proyectos audiovisuales, transmedia, editoriales, fonográficos, de diseño y videojuegos que acompaña a las industrias culturales y creativas de la provincia, desde la creación del programa en el año 2008.



En esta ocasión se recibieron 337 proyectos distribuidos entre las diferentes categorías provinciales, a las que se presentaron 202 iniciativas y 135 en las categorías regionales provenientes de más de 34 localidades del territorio santafesino.



Como cada año, los jurados realizaron la selección de los proyectos elegidos para pasar la instancia de evaluación presencial. Los equipos de trabajo expusieron sus proyectos ante los jurados los días 25, 26, 27 y 28 de septiembre en Rosario y los días 2 y 3 de octubre en la ciudad de Santa Fe.



De esa primera etapa de evaluación, resultaron preseleccionados 115 proyectos cuyos equipos de trabajo participaron de las instancias presenciales donde se definieron los ganadores de las asignaciones estímulo, que este año ascienden a un total de $ 8.115.000 (ocho millones ciento quince mil pesos) distribuidos en 16 categorías para la producción de bienes culturales reproducibles.



SELECCIONADOS POR CATEGORÍA

>> Desarrollo de Largometraje, el jurado compuesto por Gustavo Fontán, Nelson Luty y Alejandro Fernández Moujan seleccionó los proyectos de ficción Clandestina de Luciano Redigonda, El 12 de Érica María Rozek, y Vera de Federico Actis, que recibirán una asignación estímulo de 200 mil pesos cada uno. Asimismo, seleccionaron los proyectos de documental El baúl azul de Alexis Perepelycia, Soy Rocío de Julia Derbule y El negro: la historia de Carlos Monzón de Mauricio Minotti, que recibirán una asignación estímulo de 100 mil pesos cada uno.



>> Documental digital, el jurado compuesto por Albertina Carri, Matías Herrera Córdoba y Néstor Frenkel seleccionó los proyectos La erosión de Milton Secchi y Parientes del mar de Camila Villarruel, que recibirán una asignación estímulo de 400 mil pesos cada uno.



>> Cortometraje de animación, el jurado compuesto por Mariano Andrés Bergara, Juan Pablo Zaramella y Silvina Adriana Cornillón seleccionó los proyectos Luna de Nicolás Franco Cefarelli y Viaje a la luna de Claudia Marcela Ruíz. Ambos recibirán una asignación estímulo de 400 mil pesos cada uno.



>> En la categoría Serie web, el jurado compuesto por Pedro Levati, Maida Andrenacci y Ernesto Rowe seleccionó los proyectos Prohibido silbar de María Eva De Sanctis y Bares de Noelia Yanina Durigón. Ambos recibirán una asignación estímulo de 400 mil pesos cada uno.



>> En la categoría Serie de TV, el jurado compuesto por Nicolás Batlle, Mariana Loterszpil y Javier Leoz seleccionó el proyecto La hora referí de Pablo Romano, que recibirá una asignación estímulo de 500 mil pesos.



El jurado distinguió además con una mención especial al proyecto Descongelados de Guillermo Viola.



>> Videojuego en producción, el jurado compuesto por Hernán López, Nicolás Castez y Andrés Zardain seleccionó el proyecto Quadradit de Mariano Obeid, que recibirá una asignación estímulo de 500 mil pesos.



>> Prototipo de videojuego, el jurado compuesto por Mauricio Navajas, Martín Albarracín Franzone, Federico Espósito seleccionó los proyectos Naktanoon de Marcos Cabaña y Undercage de Esteban Matías Corva. Cada uno de ellos recibirá una asignación estímulo de 100 mil pesos.



El jurado distinguió además con una mención especial al proyecto Steampunkats de Juan Marcelo Sturla.



>> Transmedia, el jurado compuesto por Natalí Schejtman, Ignacio Raúl Dimattia y Álvaro Liuzzi seleccionó los proyectos De barrio somos de María Gisela Moreno y Plataforma rapto de Lucas Canalda. Cada uno de los proyectos recibirá una asignación estímulo de 200 mil pesos cada uno.



El jurado distinguió además con una mención especial al proyecto Calle San Luis de Lucía Cuffia.



>> Diseño de indumentaria, accesorios y objetos, el jurado compuesto por Eugenio Gómez Llambi, Fabiana Gadano y Bianca Siconolfi seleccionó los proyectos Citrino de Ezequiel Adelmo Manasseri, Fauno anteojos de diseño de Francisco Kania, Cuatroveinte de Evangelina Baroli, Arquitectura en juego de Mariana Schulze, Diseño de Zapatos de Tango para Mujer de Rolando Canzani y Educando en valores y emociones de Alejandra Bravo. Cada uno recibirá una asignación estímulo de 140 mil pesos.



>> Serie fonográfica, el jurado compuesto por Juan Ignacio Favre, Javier Tenenbaum y Javier Sisti Ripoll seleccionó los proyectos Canción de autor Desgenerada de Julián Rossi y Neptunia Discos - Un planeta propio de Evelyn Sanzo. Estos proyectos recibirán una asignación estímulo de 150 mil pesos cada uno.



>> Serie editorial, el jurado compuesto por Juan Carlos Maldonado, Sandra Contreras y Daniel Ignacio Gago seleccionó los proyectos Rosario se lee de Federico Gonzalo Ferroggiaro y Continuidad de la colección Contrapelo de María de los Ángeles Strappa. Cada uno de ellos recibirá una asignación estímulo de 120 mil pesos.



El jurado distinguió además con una mención especial al proyecto Reencuentro de César Libardi.



>> Aplicación web o móvil, el jurado compuesto por Javier Kitainik, Esteban Brenman y Javier D Accorso seleccionó los proyectos Rítmica – Ritmos de la música popular de Santa Fe de Mauricio Palavecino y Krio Revista Cultural Digital de Natacha Ferrer. Cada uno de los proyectos recibirá una asignación estímulo de 130 mil pesos.



>> Cortometraje regional, el jurado compuesto por Iván Fund, Maximiliano Schonfeld y Benjamín Naishtat seleccionó los proyectos La pesca especial de Mario Romero por la Región 1 - Nodo Reconquista, Transgresora Alegría de Gerardo Boetto por la Región 2 - Nodo Rafaela, Gente del sur de Lautaro Schurjin por la Región 3 - Nodo Santa Fe y Libertad 121 de Javier Luis Rossanigo por la Región 4 - Nodo Rosario que recibirán una asignación estímulo de 130 mil pesos cada uno. Por la Región 5 - Nodo Venado Tuerto fueron seleccionados los proyectos Estado de realidad no ordinaria de Eugenio Chiavassa y Al colorié de María Jimena Dericio que recibirán una asignación estímulo de 34 mil pesos y 96 mil pesos respectivamente.



Además, el jurado realizó una mención especial para los proyectos La vía muerta de Oscar Volpatti por la Región 1 - Nodo Reconquista y Saturno de Gaspar Adrián Aguirre por la Región 4 - Nodo Rosario.



>> Diseño regional, el jurado compuesto por Pablo Nicolás Buforn y Agustina Alvez seleccionó los proyectos Bitácora de viaje – Crónica de mi territorio de Alejandra Saez por la Región 3 - Nodo Santa Fe, Teca135 – Cámaras Estenopeicas de Emmanuel Adrian Leggeri por la Región 4 - Nodo Rosario y Bo – tito El ecoguardián de José María Rodríguez por la Región 5 Nodo Venado Tuerto que recibirán una asignación estímulo de 60 mil pesos cada uno.



Se declararon desiertas las asignaciones estímulo de la Región 1 Nodo Reconquista y Región 2 Nodo Rafaela por no haberse presentado proyectos; por lo que el jurado reasignó las asignaciones estímulo de 60 mil pesos cada uno a los proyectos La nena y el oso - Cartas de yoga para niños de Paula Fernández Besso por la Región 4 - Nodo Rosario y Mazmorras CG de Gonzalo Agosta por la Región 3 - Nodo Santa Fe.



>> Fonográfico regional, el jurado compuesto por Juan Pablo Ravioli, Diego Pasqualis e Isaac Saad seleccionó los proyectos Los muguetos – Abrir la puerta para ir a jugar de Fernando Previale por la Región 1 - Nodo Reconquista, Lo que trae el río de Analía Zimmermann Sánchez por la Región 2 - Nodo Rafaela, Nativos mutantes de Cecilia Belén Godoy por la Región 3 - Nodo Santa Fe, Pez Blob de Luciana Bass por la Región 4 - Nodo Rosario y El amor, el desamor y el mientras tanto de Santiago Sampo por la Región 5 - Nodo Venado Tuerto. Cada uno recibirá una asignación estímulo de 75 mil pesos.



>> Editorial Regional, el jurado compuesto por Julia Ariza, Juan Manuel Nadalini y Julia Saltzmann seleccionó los proyectos Magma de Belén Pacheco por la Región 2 - Nodo Rafaela, Sobrelitural de José Moscovich por la Región 3 - Nodo Santa Fe, Ediciones Cosas Invisibles de María Belén Campero por la Región 4 - Nodo Rosario y Pibitos de Mariano Carreras por la Región 5- Nodo Venado Tuerto. Los cuatro proyectos recibirán una asignación estímulo de 50 mil pesos cada uno.



Se declaró desierta la asignación estímulo por la Región 1 - Nodo Reconquista por no haberse presentado proyectos; motivo por el que el jurado reasignó la asignación estímulo de 50 mil pesos al proyecto Cien años de cine y literatura santafesina de Paulo Ballan por la Región 4 - Nodo Rosario.

FUENTE: Prensa GSF