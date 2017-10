EL TUIT DE MUSCARI PARA SAMPAOLI QUE SE VIRALIZÓ EN LAS REDES

El empate de la Selección frente a Perú generó una ola de críticas en las redes sociales. Los hinchas famosos se sumaron a miles de fanáticos anónimos que además de preocuparse por la chance de que la Argentina no vaya al Mundial, también aprovecharon para criticar a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes.

Sampaoli saluda a Lionel Messi tras el 0-0 (Marcelo Carroll).

No se salvó nadie. Pero esta vez, a diferencia de otros encuentros, el foco no estuvo puesto en un futbolista: el más cuestionado resultó Jorge Sampaoli. Algunos, lo atacaron por el resultado, lisa y llanamente. Otros, le apuntaron a esa bola de nervios que transmite desde la línea de cal, sin parar de moverse ni un segundo. Y no faltaron quienes se sumaron luego de escucharlo hablar, sobre todo cuando aseguró que "vamos a ir al Mundial".

Pero hubo alguien que rompió el molde. Se trata de José María Muscari, quien en más de una oportunidad se vio involucrado en bromas por el parecido físico que tiene con el DT de la Selección. Y, antes de que ocurriera de nuevo, decidió ser él quien aprovechara su cuenta de Twitter para meterse en clima de Eliminatorias.

Le pido por favor al impostor que ocupa mi lugar al frente de la selección ARGENTINA que ya que me imita, me haga quedar bien ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) October 6, 2017

"Le pido por favor al impostor que ocupa mi lugar al frente de la selección ARGENTINA que ya que me imita, me haga quedar bien", escribió el multifacético actor y director. Y en cuestión de segundos su mensaje se viralizó en las redes.

Parece difícil que Sampaoli, con todo lo que tiene por delante, se prenda en un ida y vuelta. Pero no hay dudas de que así como la Selección no pasó de un empate este jueves, José María ganó su partido. Y por goleada.