LOS EMPLEADOS DE NEWELL S, EN ALERTA POR OTRO INCUMPLIMIENTO

En Newell's, la paz no existe. En estas últimas horas, los empleados de la institución afiliados a Utedyc enviaron una carta documento a la comisión directiva, intimándolos al pago total de los haberes atrasados de agosto y el inminente vencimiento de los de septiembre.



Según el documento, los trabajadores sólo recibieron la mitad del sueldo de agosto y se encuentran a horas de tener que percibir ya el de septiembre. Y el plazo de la intimación rige por las próximas 48 horas para evitar "medidas gremiales" que podrían llegar al "cese total de actividades".



La dirigencia, off the record, aceptó la demora pero se comprometió a cancelar la deuda antes del fin de semana.

La carta documento de Utedyc.