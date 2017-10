En la mañana de este jueves, el aspirante a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi se refirió al faltazo de Albor Cantard (Cambiemos) en el debate llevado a cabo este miércoles en la Universidad Nacional de Rosario.

Al respecto, Rossi señaló que "en el caso de Cantard que hasta hace pocos meses ser subsecretario de políticas universitarias, no asistir a un ámbito universitario, ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, llamó claramente la atención. Esperamos que en el próximo debate vaya a concurrir”.

Y agregó que "creo que es un error no debatir. Me parece que la ausencia de los candidatos de Cambiemos en su totalidad es un error, más un partido político que en lo discursivo habla del diálogo de la búsqueda del consenso, del debate, del intercambio de ideas y al momento de hacerlo finalmente no concurren”.

“Lo que me preocupa de Cantard no es dónde decide sino las ideas que defiende y las ideas que defiende no tienen que ver con las mías y creo que son ideas que le están haciendo mucho daño a la provincia”, continuó el candidato.

Para finalizar, Agustín Rossi manifestó: “Me preocupa el incremento de la violencia institucional, ayer hicimos el debate en la Facultad de Ciencia Política de la UNR, el día anterior a metros de allí había entrado Gendarmería, en un hecho inédito, al menos en la Universidad Nacional de Rosario desde la recuperación de la democracia”.