En la mañana de este jueves, el ministro de la Producción de Santa Fe y aspirante a diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani se refirió a la ausencia del Albor Cantard en el debate de candidatos llevado a cabo este miércoles en la Universidad Nacional de Rosario.

Al respecto, el funcionario señaló al móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) que "fue un debate de ideas, en un clima de mucho respeto, en la universidad pública de Rosario, con mucha presencia de jóvenes que le daba un color muy lindo al marco del debate en donde cada uno pudo exponer en los temas fundamentales, las ideas, las propuestas y las consideraciones, tocamos temas de producción, de industrias, trabajo, cuestiones de género, cuestiones relacionadas al Federalismo"

Y agregó que "lamento que el único que no estuvo a la altura de las circunstancias es el candidato Cantard, que un ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, actual secretario de políticas universitarias y no acudió a un debate respetuoso y tranquilo, organizado por la Universidad Nacional de Rosario, la verdad, inexplicable, lamento mucho este tipo de actitud".

Para finalizar, Contigini sostuvo: "También lamento que su gobierno haya mandado la Gendarmería a la Universidad Pública de Rosario el día anterior al debate en un gesto ilegal, un hecho gravísimo que repudiamos”.