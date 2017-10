Hace algunos días llegó uno de los capítulos más esperados para los fans de “ Las Estrellas ”: el del beso entre Florencia (Violeta Urtizberea) y Jazmín (Julieta Nair Calvo). Sin embargo, el encuentro lésbico no tuvo el mejor de los efectos en todos los canales.

Fue el Canal 7 de Mendoza el que decidió censurar la escena de la novela,que en dicha señal se emite a las 16.30. Urtizberea se expresó contra la decisión del canal, y luego de sus declaraciones, Jey Mammon fue uno de los primeros artistas en sumarse al repudio.

"Eso de que fue quitada la escena porque el programa se emite a las cinco de la tarde... La verdad que la censura me da mucha pena y es una gran pavada. ¿Por qué muestran un beso entre un hombre y una mujer y no entre dos mujeres? No veo el por qué”, se preguntó la actriz.

"¿Por qué muestran un beso entre un hombre y una mujer y no entre dos mujeres?", cuestionó Urtizberea.

Y en diálogo con Pronto remarcó: “La escena era totalmente ingenua y bien de novela romántica blanca, en la que los actores sólo se besan y punto. No es que estábamos teniendo relaciones sexuales... Ahí podría llegar a entender lo del horario de protección al menor y demás. ¿Pero un beso? No hay por qué censurarlo".

Las estrellas

Jey Mammon, por su parte, se solidarizó con sus colegas y se expresó a través de su cuenta de Twitter: “Todo el repudio a canal 7 de Mendoza que eliminó este beso hermosísimo de "Las Estrellas”. Mi deseo es que quien tomó esta espantosa decisión se dedique a otra cosa”.