TITÍ FERNÁNDEZ REDOBLÓ LA APUESTA CONTRA YANINA LATORRE

El insospechado cruce entre Tití Fernández y Yanina Latorre tuvo un nuevo capítulo el martes por la noche, cuando el panelista de Bendita volvió a la carga contra la integrante de Los Ángeles de la Mañana. Tras ver un resumen del conflicto que hizo la producción del programa de Beto Casella, el periodista se mantuvo al borde del llanto y compungido explicó el origen del conflicto.

Muy sensibilizado, el periodista deportivo contó: "Mi señora le contestó a Diego Latorre por este tweet que él escribió, ‘hacen falta más futbolistas de raza que desafíen lo establecido por gente que no tiene ningún sentimiento hacia el juego, aunque sea impopular’. Entonces, mi señora le respondió a Diego ‘escribí con palabras más comunes así se te entiende’. Si esto es un insulto… De ahí vino la catarata".

"¿De qué carta documento me habla Yanina Latorre? Juro por mi hija que no me la crucé en mi vida, afortunadamente. Con esta señora tuve la suerte de no cruzarme".

Indignado, Tití exclamó: "Jamás en mi vida me la crucé, y carta documento no recibimos". De todas formas, Fernández rescató su amistad y respeto por el exdelantero de Boca: "Me da bronca porque Diego es un tipo extraordinario, viajé mucho con él, fuimos compañero muchos años. Es un pibe bárbaro, un profesional extraordinario. Y él está pagando los platos rotos, le están pegando por culpa de la señora, y le van a seguir cayendo encima por culpa de la señora".

En referencia a la génesis de la guerra mediática, Titó reveló: "Tengo grabado lo que me mandó Diego". Y confesó la intimidad de la discusión que tuvo puertas adentro con su mujer, Nora Bernardes: "Después de este tweet, estuve una semana sin hablar con mi mujer. Mi mujer entendió que no le tiene que contestar a nadie, menos a un compañero de laburo mío al que respeto. Entonces, la señora de Latorre, no tiene que mentir. ¿De qué carta documento me habla? Juro por mi hija que no me la crucé en mi vida, afortunadamente. Con esta señora tuve la suerte de no cruzarme”.

Al final, Tití Fernández sentenció lapidario contra Yanina Latorre: "¿Qué no vas a ser cruel? Sos muy cruel. A lo mejor, no sos cruel, no sos mala. Sino que no te das cuenta y estás mal. Sos muy cruel y tenés que hacer algo para mejorar porque vas a tener problemas. Te van a empezar a mandar esas cartas documento que vos no me mandaste a mí".

Tití Fernández le responde a Yanina Latorre

Tití Fernández, furioso al criticar a Yanina Latorre por un 1 tweet

