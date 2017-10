Astiz pidió investigar a los mapuches y no a Gendarmería

El represor y ex integrante de un grupo de tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, Alfredo Astiz avaló este miércoles las primeras teorías esgrimidas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado y pidió que la investigación se enfoque sobre los mapuches y no sobre Gendarmería.

Durante su alegato en el marco del nuevo juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex ESMA, Astiz aseguró que "parecía que nuestro país no tenía posibilidades de recibir ataques contra nuestra soberanía, sin embargo, últimamente han aparecido en el sur del país movimientos secesionistas que escudándose en ficticias reivindicaciones ancestrales pretenden crear una nación independiente apropiándose de nuestro territorio".

En el marco de las instancias finales del tercer juicio oral que se sustancia en el Tribunal Oral Federal 5 por los crímenes de lesa humanidad perpetardos en la ex ESMA el genocida disparó sin ambages: "En los últimos graves hechos producidos por los movimientos secesionistas en la provincia de Chubut el principal tema de debate de los políticos en los principales medios no era cuál era el movimiento, ni cuál era su objetivo. El principal tema de debate era si un Gendarme tenía una piedra en su mano o no".

Santiago Maldonado permanece desaparecido desde el 1º de agosto pasado, presumiblemente a manos de Gendarmería, cuando esa fuerza reprimió una protesta en la Pu Lof de Cushamen, Chubut.

El genocida volvió a además a mostrarse desafiante. "Nunca voy a pedir perdón por defender a mi patria" disparó el genocida y denunció una supuesta "encarnizada persecución" a las Fuerzas Armadas en lo que denominó "la guerra sin tiempos".

Durante su descargo, que se extendió por más de una hora, Astiz calificó de "aberrante" e "ilegítimo" el juicio a suboficiales que fueron destinados a la ESMA sin ser marinos y que "40 años después de los supuestos hechos" deban dar explicaciones ante un tribunal.

"Este ilegítimo tribunal me podrá dictar una falsa condena a prisión perpetua, que virtualmente puede ser a muerte. Pero lo que no va a poder hacer es que crea que esto es serio. Citando a Platón, la peor forma de justicia es la justicia simulada", señaló el represor.

Astiz ya fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. En este proceso se investigan 789 hechos, entre privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, asesinatos y desapariciones.