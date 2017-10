Pocesaron a Carande

A más de un mes de haber sido detenido en el marco de una serie de allanamientos desplegados en distintas ciudades del país, Mario Carande (66), el cirujano acusado de ser parte de una red de trata de personas que explotaba travestis en las ciudades de Buenos Aires, París y Roma, terminó procesado.

Así lo resolvió el juez federal Nº 7 de Comodoro Py, Sebastián Casanello, quien el pasado 13 de septiembre dispuso procesar al cirujano plástico y a otras quince personas –varias mujeres trans– por diversos delitos vinculados a la explotación sexual de travestis, de muy bajos recursos, provenientes de Salta, Tucumán y Chaco.

El médico especialista en cirugías quedó imputado por el delito de "partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por el uso de violencia, engaño, amenaza y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por ser estas más de tres, por la participación de más de tres personas en el delito y por la efectiva consumación respecto de las víctimas cuya identidad se encuentra reservada".

Por su parte, el dictamen judicial ratificó como líder de la organización a Andrea "Chichi" Aldonate, la trans salteña –oriunda de General Güemes– que en 2013 fue condenada por la Justicia francesa por el delito de trata, situación que la llevó a purgar una pena en la prisión de Fresnes. En tanto, también fue considerada como organizadora de la red Lorena Palavecino, otra trans con la cual Carande tenía relación (tal como lo confirmó en una nota con UNO Santa Fe).

Si bien el procesamiento lleva más de un mes de haber sido dictado por el magistrado, fuentes judiciales indicaron a UNO Santa Fe que el mismo fue apelado por las defensas del resto de los imputados en la causa.

En cuanto a Carande, el mismo transitará en libertad el proceso que lo tiene imputado tras abonar una caución, por 200.000 pesos, que le permitió obtener el beneficio de la excarcelación.

Detención

El caso salió a la luz en la capital provincial el pasado 29 de agosto, luego de que un grupo de agentes de la Policía Federal y de Migraciones allanara la vivienda de Carande –Calchines al 1500, del barrio Candioti Sur.

Tras quedar detenido, el cirujano fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py, donde fue imputado por el fiscal Gónzalez por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Posteriormente, quedó alojado unos días en el complejo penitenciario de Ezeiza hasta que logró su excarcelación.

En su vuelta a la ciudad de Santa Fe, Carande habló con la prensa y negó ser parte de la red de trata. En este sentido, dijo a UNO Santa Fe en una entrevista –realizada el pasado 21 de septiembre– que no "tenía ningún vínculo con la organización".

"No sospeché de la organización por el motivo de que acá en Santa Fe no existe. Acá, en Santa Fe, hay gente grande, que yo sé que ejerce la prostitución, me lo dicen, pero nunca vi que una trans metiera a otra. Venía gente independiente. Se dijo que las drogaban para operarlas y las mandábamos medio tipo «zombi» y para que no se dieran cuenta de que las engañaban. Una absoluta mentir", dijo en su momento.

Del interior a Buenos Aires

La investigación judicial detectó que la red reclutaba trans de Salta, Chaco y Tucumán, las cuales eran llevadas –según los investigadores mediante engaños– hacia el hotel Gondolín en la zona de Villa Crespo (Buenos Aires).

Una vez alojadas allí, debían prostituirse y hacerse cargo del pago de la electricidad, el gas y el agua. En tanto, también debían abonar una suma de $4.000 por cama.

En esa línea, la pesquisa aseguró que quienes se encontraban al frente del hotel les facilitaban los medios a las trans para que sean operadas con Carande en la ciudad de Santa Fe, por lo que las mismas viajaban desde Buenos Aires hasta la capital provincial.

No obstante ello, la organización tenía como fin llevar hacia las ciudades de Roma y París a las "elegidas", las cuales eran catalogadas como las "nenas hermosas". Dichos viajes se hacían por medio de una agencia de viajes llamada Lemartial Viajes y Turismo, ubicada en la calle Florida, en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires.