DEL POTRO NO PUDO CON DIMITROV

Este miércoles, por la segunda ronda del ATP 500 de Beijing, Juan Martín Del Potro (24°) cayó por 7-6 (6) y 7-5 ante el búlgaro Grigor Dimitrov (8°). El tandilense tuvo sus chances pero no las pudo aprovechar. En el primer set empezó quebrando, pero no pudo sostener la diferencia y llegó al tie break. Allí también arrancó con un mini break e incluso tuvo un set point ( 6-5 arriba, con el saque de su rival), pero no logró cerrarlo.

En el segundo parcial también logró un quiebre y estuvo 5-2 arriba, pero desde allí perdió cinco games consecutivos y terminó perdiendo el partido, tras 2 horas y 2 minutos de juego. Mañana, también por la segunda ronda, jugará Leonardo Mayer (54°), el otro argentino que sigue con vida en el torneo, ante el estadounidense John Isner (17°).