MADELÓN: “NO SUBESTIMAMOS AL RIVAL, NO PUDIMOS ESA ES LA VERDAD”

El DT de Unión se mostró triste por la eliminación y en el inicio de la charla con los periodistas sentenció: "El penal es una cuestión de azar y ellos patearon bien, nosotros tratamos y no pudimos. Hay que ir antes, nos íbamos a encontrar con un equipo difícil que se iba a cerrar bien, tuvimos dos o tres claras, la verdad está ahí, les dije a los jugadores que no deben nada porque dieron todo, no es un partido donde ninguneamos al rival, atacamos todo el segundo tiempo, fue todo nuestro, si no terminás las jugadas, empieza después el azar".





Y antes de contestar otra pregunta, se encargó de expresar: "Gracias a la gente, brillante, emocionante, ellos están con nosotros, ahora hay que defender el tercer puesto a rajatabla, están golpeados los muchachos, le dije a Bottinelli que vayan a saludar y me dijo que saludaron desde ahí, era lo que no quería que pasara".





Con respecto al rival, el DT rojiblanco apuntó: "No te dejaron jugar, hablé con Otta y me dijo que ellos esperaban que los ataquemos por todos lados, Bruno (Pittón) llegó bastante, de ahí vienen las jugadas de peligro, nos faltó atacar por el sector derecho, Morón es un equipo duro, jugamos con el instinto de una final y no pudimos".





Para más adelante, agregar: "El pelotazo era el negocio para Morón, creo que en el segundo tiempo mejoró el equipo, fue todo el ataque de Unión, cuando no hacés el gol la razón es del otro, no tuvimos problemas desde lo físico, no se perdió el partido, se terminó con el arco en cero, miremos el lado bueno, me imagino el regreso del hincha, pero este grupo no va a fallar".







El actual conductor sabe que si bien el golpe es inesperado, debe agotar los recursos para mirar para adelante: "A los jugadores les dije que levanten la cabeza, yo tengo también ganas de llorar, estamos saliendo de abajo, nos respetan, hay que seguir, Copa Argentina afuera, hay que esperar la del año que viene, el objetivo es cada partido, hace un mes y medio nos encontramos con Lanús, ahí lo encaramos bien, hay una cuestión de penales que tienen que ver muchas cosas, no debemos nada y el hincha de Unión que esté tranquilo".