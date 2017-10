Proyectos argentinos que buscan cambiar el mundo

Desafío Google.org seleccionó a 15 ONGs que recibirán USD 350.000 cada una para llevar adelante sus proyectos de innovación social. En estos momentos, el voto del público elegirá a una de ellas por cada país para participar de la competencia regional.

Signalo es una app multiplataforma (aplicación y web) que se podrá descargar gratis para que Sigu, un personaje animado o avatar que hace de intérprete, traduzca palabras en voz (en vivo o grabadas) y texto al lenguaje de señas.

Los destinatarios directos de esta idea ganadora serán las 70.000 personas sordas que hoy usan la lengua de señas en Argentina y su entorno familiar. Pero la ONG proyecta que en tres años cualquier persona podrá usar Signalo para comunicarse con ellas en lengua de señas.

Agata Fornasa, de la fundación Señas​ ​En​ ​Acción, dialogó con “Línea Abierta” (FM 103.5) y contó: "La creamos por la falta de conocimiento de la lengua de señas y la falta de intérpretes en el país. Es para que los sordos puedan acceder a la información en su idioma. Desde en espacios médicos, para comprender los diagnósticos, pasando por los resúmenes de la Facultad, las páginas web, los ebooks y los carteles en la vía pública, hasta la televisión y el cine. Porque no todos los sordos pueden comprender libros al leerlos ni entender los subtítulos”.

Entre las 2.300 que se postularon de la Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, Google premió a tres por país con US$ 350.000 para cada una más el apoyo de Google​ para la concreción de sus ideas.

Esas tres ideas nacionales ganadoras concursan ahora por un lugar en la final regional del 16 de noviembre en México. La decisión es del público y se puede votar en g.co/desafio2017 hasta el 17 de octubre.

En la final, Google distribuirá US$ 250.000, US$ 150.000 y US$ 100.000 adicionales para las ideas ganadoras regionales que obtengan el 1°, el 2° y el 3° puesto.

Los otros proyectos ganadores:

Ecoladrillos cordobeses

Fundación​ ​Ecoinclusión tiene el apoyo técnico-científico del Conicet y de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación para construir viviendas con ladrillos ecológicos fabricados a partir de plástico PET.

El proyecto, que ya se implementó en Alta Gracia, Córdoba, se propone hacer 4.120.000 ecoladrillos por mes --50 millones por año-- para más de 830.000 metros cuadrados de viviendas sustentables. De ese modo, a través de construcciones ecológicas de 30 metros cuadrados, se verían beneficiadas por año 27.500 familias de bajos recursos y se reciclarían 8.240.000 botellas plásticas por mes --50.000 toneladas de plástico PET por año--, el equivalente al 28 % que actualmente se tira en la Argentina.

Al rescate de la comida

Nilus es una plataforma de crowdsourcing --así se conoce a la colaboración masiva en Internet para resolver un problema-- geolocalizada que ubica choferes en zonas donde hay donantes de comida para llevarla al banco de alimentos o comedores comunitarios cercanos a cambio de un pago mínimo.

Así, se propone terminar con la malnutrición en la Argentina: optimizando el proceso de distribución de alimentos.

En cinco años proyectan rescatar 28,7 millones de kilos de alimento en beneficio de 239.000 personas.

¿Por qué es un modelo autosustentable? Se cobra a los comedores una suma de entre cinco y diez pesos por kilo de comida, para solventar los costos de logística y operación de Nilus.