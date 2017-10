Lifschitz: “Buscamos una solución política, pero si esto no sucede está la Justicia”

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, presidió este martes la novena asamblea plenaria del Consejo Económico y Social de la provincia (CEyS), cuyo objetivo fue analizar y evaluar, entre las 36 instituciones de los sectores trabajador, económico y de las organizaciones sociales que conforman el CEyS, los principales avances y las obras estratégicas destinadas a potenciar el desarrollo económico y social.

También se presentaron los avances del Plan del Norte, que abarca los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado; y se dio a conocer el estado de las obras enmarcadas en el Acuerdo Capital para el Área Metropolitana del Gran Santa Fe; y la gestión de los recursos hídricos en todo el territorio provincial.

Asimismo, se profundizó en el análisis de la deuda de coparticipación y de la propuesta de pago presentada por el gobierno provincial a la Nación.

Sobre la deuda por coparticipación que la Nación tiene con Santa Fe, el gobernador expresó que “cuando nos reunimos con todos los gobernadores coincidimos en la preocupación en dos temas: por un lado, el reclamo que ha formulado ante la Corte Suprema de Justicia la gobernadora de Buenos Aires sobre el fondo del conurbano, lo que significaría que todas las provincias perdiéramos aproximadamente 60 mil millones de pesos por año, lo que representa para la provincia de Santa Fe 6.500 millones de pesos”.

“Hay una fuerte concentración de los recursos en la provincia de Buenos Aires; y no parece lógico que pase eso y que pretenda tener actualizado los recursos del conurbano”.

“El otro tema que nos preocupa, que afecta a trece provincias, tiene que ver con las cajas de jubilaciones. Las provincias que mantuvieron las cajas, nos hacemos cargo del déficit y estamos reclamando a la Nación que tenga una actitud equitativa y cubra ese déficit sin que eso signifique condicionar la autonomía que tienen las provincias para brindar su propia política en materia previsional”, agregó Lifschitz.

En ese sentido, destacó que “nosotros reclamamos que Nación cubra la parte del déficit que correspondería al nivel de gasto como si hubiéramos transferido la Caja. Estamos dispuestos a hacernos cargo de esa diferencia que tiene que ver con las decisiones que tomó la provincia, como el 82% móvil, a diferencia de los gobiernos nacionales”.

Por otro lado, el gobernador expresó que “compartimos la idea de discutir la matriz tributaria de la Argentina, la cual está muy distorsionada, con impuestos en cadena. Apoyamos la idea de aliviar la carga tributaria en sectores de la producción y de media y pequeña empresa, pero no estamos de acuerdo de que se haga a costa de los recursos de la provincia”.

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el reclamo de la deuda es inapelable, hay que cumplirlo. El fallo establece que una vez que nos pongamos de acuerdo con el gobierno nacional, el pago debe hacerse en 120 días, pero no establece en qué plazo hay que ponerse de acuerdo”, aclaró el gobernador.

Al respecto, Lifschitz expresó que la intención es “buscar una solución política, de acuerdo de las partes cómo debe ser; pero si esto no sucede está la vía de la Justicia. Si hay voluntad no es un problema, obviamente que tiene un costo, que no es poco, 50 mil millones de pesos es una cifra significativa; pero estamos dispuestos a escuchar propuestas para darle viabilidad y factibilidad y encontrar caminos que nos permitan resolver la situación”, concluyó.

PRESENTES

De la actividad, realizada en la sede del Instituto Superior N° 12 “Gastón Gori” de la ciudad de Santa Fe, también participaron el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini; los ministros de Infraestructura y Transporte, José Garibay, de Economía, Gonzalo Saglione, y de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; los secretarios de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, y de Gobierno, Mariano Cuvertino; el coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas; y la subsecretaria de Desarrollo Estratégico y coordinadora Ejecutiva del CEyS, María Paz Gutiérrez, junto a otros funcionarios provinciales.

Fascendini mencionó que en el plenario “trabajamos con un temario específico, que tiene que ver con el desarrollo de obras de infraestructura, la igualdad del territorio, el desarrollo productivo, laboral y social de la provincia, y abordando los planes que están dentro de la estrategia de la provincia”.

Además, aseguró que “teniendo en cuenta que muchas de estas obras están en marcha y que se necesitan recursos, uno de los puntos a considerar también es el tema de la deuda que la Nación tiene con la provincia de Santa Fe. Para eso vamos a dar cuenta de la propuesta que se le hizo al gobierno nacional, y resulta muy importante que accionemos todos juntos para recuperar ese dinero, que implicaría mayor velocidad en la obra pública, y la posibilidad de ingresar nuevas obras en el territorio de la provincia”, afirmó.

“Esta es una de las pocas provincias que tiene un Concejo Económico y Social, y nosotros nos sentimos muy orgullosos por eso y por este trabajo conjunto, que esperamos siga dando los mejores frutos para que las estrategias de la provincia de Santa Fe sean una política de Estado, más allá de los gobiernos que se sucedan”, concluyó el vicegobernador.

En tanto, el ministro Pablo Farías destacó que “el gobernador tomo la decisión de realizar esta sesión en el nuevo edificio del Instituto Nº 12, que es el resultado de un proceso muy largo del reclamo de contar con un instituto superior de calidad y con esta infraestructura”.

“En este momento, en la provincia, entre licitaciones y obras en ejecución tenemos diez institutos del profesorado que se están construyendo en distintas localidades, y todos van a tener edificios nuevos porque también es importante apuntar a la mejor calidad, y todos sabemos que en eso la infraestructura tiene mucho que ver”, aseguró Farías y agregó que “tenemos muy buenos docentes y directivos, muchísimos alumnos, tenemos que poner la infraestructura acorde a ellos, y estamos en esa tarea”.

El ministro anunció también la firma de un convenio con el director del instituto, Carlos Branca, para que los alumnos puedan realizar prácticas profesionalizantes en las distintas esferas del gobierno de la provincia. Del mismo modo instó a realizar convenios similares “a las empresas y entidades presentes, porque creemos que estas herramientas son una buena forma de introducción de los conocimientos para el trabajo y el mercado laboral, adecuándonos a la ley que rige, con su temporalidad, y dejando bien en claro que no se transforme en trabajo precario”, concluyó.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Es un espacio de participación institucional compuesto por 36 organizaciones de los sectores económico productivo, trabajador y social de la provincia, formalizado mediante el Decreto N° 752/2016.

El objetivo de este Consejo es brindar asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo en materia económica, social, laboral y productiva. Su misión es constituir un ámbito estratégico de deliberación, consulta y concertación plural, en pos de alcanzar una provincia de Santa Fe con su territorio integrado con calidad social y con una economía para el desarrollo. Se reúne periódicamente en asambleas plenarias presididas por el gobernador y cuenta con siete comisiones de trabajo que son espacios de debate, intercambio y elaboración de propuestas específicas para ser elevadas al Ejecutivo provincial.