Lifschitz entregó 160 escrituras a familias

El gobernador Miguel Lifschitz, junto al secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, y al senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón, entregó este martes 160 escrituras a familias de la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, el Gobierno de Santa Fe concretó 4 mil títulos de propiedad en toda la provincia como parte de un plan para finalizar la titularización de viviendas sociales.

“Tenemos miles y miles de familias que habitan viviendas entregadas por el Estado provincial hace 20, 30 o 40 años, y que no contaban con su escritura”, señaló el gobernador. "Esta situación implicaba no tener los servicios, no poder vender o comprar estas propiedades, no poder transferirlas o no poder sacar un crédito hipotecario. En definitiva no contar con la seguridad jurídica de la propiedad de la vivienda”.

"Ojalá que podamos entregar muchas escrituras más en el tiempo que nos queda de gestión”, auguró.

El acto, que se desarrolló en el marco del Programa Provincial de Escrituración de Viviendas Fonavi, tuvo lugar en la Escuela Nº 1336 "Combate del Quebracho", de la capital provincial.

OBRAS PROVINCIALES

Lifschitz también realizó un repaso por las obras que la provincia realizó en la ciudad de Santa Fe, y sostuvo que “había mucha necesidad en los barrios, fundamentalmente falta de pavimento, de iluminación, de cloacas, de desagües y problemas de inundaciones. Si bien estas son más tareas de la Municipalidad que de la provincia, creímos que teníamos que colaborar, debíamos asumir un compromiso con la ciudad capital y por eso realizamos un plan de trabajo muy importante”, explicó.

“Hoy estamos invirtiendo en la ciudad de Santa Fe casi cinco mil millones de pesos en obras de todo tipo, para la educación, para la salud pública, y fundamentalmente obras barriales a través del Plan Abre, mejorando los edificios y los barrios Fonavi y otros con necesidades, abriendo calles, pavimentando, iluminando”, afirmó.

"Esta entrega de escrituras es una acción más de las que estamos concretando para lograr una Santa Fe mejor, con más oportunidades, fundamentalmente para los más jóvenes”, apuntó y consideró que a ellos “tenemos la obligación de dejarles una ciudad mejor”.

SEGURIDAD JURÍDICA

El senador Emilio Jatón dijo que “lo que estamos haciendo es darles una seguridad para ustedes, para sus herederos, para que la casa sea de ustedes. Cada escritura, seguramente, tiene una historia detrás porque a los vecinos que hoy habitan Santa Rita II saben lo que pasó allí, Santa Fe sabe lo que pasó allí. Cuando se usurparon las casas, cuando el gobierno nacional las tenía que terminar y las abandonó, y quedaron así durante seis o siete años. En el medio hubo gente que las usurpó, después hubo algunos sectores de la sociedad que se las apoderaron y se las vendían; hasta que de una vez por todas, ustedes los vecinos dijeron no podemos seguir viviendo así y allí empezaron a trabajar en sintonía con el gobierno”.

“Todo ese trabajo forma parte de lo que hay que hacer: dialogar y consensuar políticas. Las decisiones se toman con ustedes, cuando uno quiere armar una sociedad, o una buena ciudad, se hace a través de los vínculos, y si no los tenemos bien aceitados, si el contrato social entre nosotros se rompe, no se puede organizar una sociedad. Y en Santa Rita II los vínculos, se había roto el contrato social, pero logró recomponerse”, finalizó el senador.

MÁS DE 4 MIL ESCRITURAS

Por su parte, el secretario de estado del Hábitat, Diego Leone, felicitó “a cada una de las 160 familias por la paciencia que tuvieron, porque hubo gobiernos que tuvieron la capacidad para ejecutar una vivienda, un hogar, pero no de darle el documento de identidad de cada una de esas casas”; y destacó que “este es uno de nuestros ejes de gestión: que cada vivienda tenga su escritura, y para nosotros es una alegría compartir con ustedes este grato momento”.

“Llevamos más de 4 mil escrituras hechas, es un trámite complejo”, precisó y detalló el proceso que se realizó: “primero vimos qué hacíamos bien y formulamos nuestro esquema de trabajo; luego buscamos ayuda de agrimensores para que hagan los planos de mensura de las viviendas que no lo tenían; y de los escribanos que nos ayudan a hacerlas mucho más rápido”.

A continuación, señaló que, además, “antes sólo escriturábamos a aquellas familias que habían terminado de pagar su casa. En tanto, a partir de una decisión del gobernador, ahora hacemos escritura con hipoteca; lo cuál permite que ustedes tengan la escritura en su poder. Esta herramienta nos permite que día a día tengamos más escrituras”, concluyó el funcionario.

PRESENTES

También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; el subsecretario de Gestión del Suelo, Lucas Simoniello; autoridades provinciales, concejales, y familias beneficiarias.