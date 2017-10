FILTRAN CARTA DE LA EXMUJER DE JIM CARREY A DOS AÑOS DE SUICIDARSE

Allí, la actriz acusó al humorista de haberle arruinado la vida: "Amaba la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisiones que había tomado y te conocí. Me introdujiste en la cocaína, la prostitución, el daño psicológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy buenas por mí, pero me rompiste como persona Jim. Yo quería conseguir a Jekyll, pero en lugar de eso tuve a Hyde. Porque te quiero, habría atrapado a Hyde durante todo el año para estar con Jekyll, pero me echaste de tu vida cuando tuviste lo que quedaba de mí que valía la pena".

Por su parte, Carrey, quien está en juicio con la familia de Cathriona, se defendió: "No toleraré este intento desalmado de aprovecharse de mí o de la mujer a la que amé. Los problemas de Cathriona White se iniciaron mucho antes de que nos conociéramos y tristemente ninguno de nosotros podría haber evitado este final tan trágico. Espero de verdad que muy pronto la gente deje de tratar de sacar provecho de esto y la dejen descansar en paz".