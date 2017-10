MUERE EL CARISMÁTICO ROCKERO ESTADOUNIDENSE TOM PETTY

Petty fue encontrado inconsciente, sin respirar y fue llevado al hospital, pero no pudo ser reanimado y murió más tarde, en la noche del lunes.

El músico era conocido como el cantante de Tom Petty y The Heartbreakers (Los rompecorazones), con éxitos como American Girl, Breakdown, Free Fallin', Learning to Fly y Refugee.

"Murió pacíficamente a las 20:40 (03:40 GMT del martes) rodeado por su familia, sus compañeros de banda y amigos", dijo su antiguo agente, Tony Dimitriades.

Petty, quien era una figura fundamental del rock estadounidense, había terminado hace una semana una gran gira para celebrar los 40 años de su carrera junto a la banda.

Heartland rock

La pasión de Tom Petty (derecha) por la música nació por un encuentro con Elvis Presley.

Petty y su banda estaban en la vanguardia del movimiento de Heartland rock, junto a artistas como Bruce Springsteen y Bob Seger. El género evita los elementos de música y moda basados en el sintetizador.

El músico también fue cofundador del grupo Traveling Wilburys a finales de la década de 1980, saliendo de gira con Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne y George Harrison.

También encontró éxito como solista en 1989 con su álbum "Full Moon Fever", que incluyó una de sus canciones más populares Free Fallin', coescrita con Jeff Lynne.

En 2002, Petty fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La inspiración de Elvis

Petty nació en Gainesville, Florida, en 1950.

Según la leyenda, él decidió convertirse en músico después de estrechar la mano de Elvis Presley en los años 50.

Cambió su Honda por una caja de discos y así empezó todo.

Free Fallin' era uno de los temas más conocidos de Petty.

A los 17 años, Petty abandonó la escuela para unirse a Mudcrutch y a los futuros Heartbreakers, Mike Campbell y Benmont Tench.

La banda aprendió el oficio escuchando radio pop, dijo una vez a NPR.

A principios de los años setenta, se mudaron a Los Angeles con la esperanza de alcanzar un contrato para grabar un disco.

Petty tuvo éxito, pero la banda se deshizo poco después.

No fue hasta 1975 que los músicos se reunieron y se formó The Heartbreakers. El quinteto lanzó su disco debut un año después.

Este verano, los músicos se presentaron en el Hyde Park de Londres.

Ese espectáculo tenía como objetivo celebrar el 40 aniversario de The Heartbreakers.

La banda terminó su gira hace solo una semana.

